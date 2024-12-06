Новые механические клавиатуры Acer OKR302, OKW304 и OKW305 с RGB-подсветкой представлены в России

В Merlion стали доступны механические клавиатуры компании Acer. Новинки - две проводные клавиатуры Acer OKW304 и OKW305, а также беспроводная модель Acer OKR302. Во всех моделях используются механические линейные свитчи. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

OKW304 предлагает раскладку из 100 клавиш, включая 12 мультимедийных. OKR302 и OKW305 получили компактный дизайн на 87 клавиш, включая 12 Fn+. Все модели поддерживают неограниченное количество нажатий благодаря функции NKRO, а также блокировку клавиши Win, чтобы избежать досадных ситуаций во время игры. Частота опроса 1000 Гц обеспечивает быстрый отклик.

Merlion Acer OKR302, OKW304 и OKW305

Ключевой особенностью новинок стали линейные красные свитчи. Клавиши выполнены из ABS-пластика с применением технологии двойного литья и выдерживают до 10 млн нажатий.

OKW304 и OKW305 подключаются к компьютеру через комплектный 1,8-метровый кабель USB Type-C. OKR302 – универсальная модель, которая также предусматривает сопряжение по Bluetooth v5.0 и при помощи USB-ресивера на 2.4 ГГц.

У OKW304 белый корпус сочетается с фиолетовыми и голубыми кейкапами, у OKW305 и OKR302 – с синими и красными. Все модели идут с настраиваемой RGB-подсветкой на 16 млн цветов. Доступно два режима – статичный и динамичный, а также пять уровней яркости. Все три модели получили складные ножки для регулирования высоты, а у OKW304 они двойные, что позволяет выставить разный угол наклона клавиатуры.

Новинки доступны для заказа в Merlion.