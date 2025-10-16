МФТИ выпустил «Мегавольт» — уникальный испытательный электробагги

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разработана испытательная платформа с электроприводом «Мегавольт». Разработка представляет собой универсальную платформу для тестирования аккумуляторных батарей, силовых установок и верификации цифровых моделей (их виртуальных копий). Проект ориентирован на решение одной из ключевых проблем индустрии — ускорение испытаний и внедрения новых энергетических технологий. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Мегавольт» позволяет тестировать аккумуляторные батареи в реальных условиях эксплуатации, собирая данные об их эффективности, деградации и поведении в различных эксплуатационных сценариях. Это критически важно для отечественных производителей электромобилей и спецтехники. Создание такой платформы позволит им отрабатывать технологии на готовом испытательном комплексе.

По словам разработчиков, «Мегавольт» создан как демонстрационно-испытательный стенд, а не как коммерческий электромобиль. Его ключевая особенность — модульная архитектура, позволяющая быстро менять и тестировать различные типы аккумуляторов и силовую электронику в реальных условиях. Платформа оснащена системой жидкостного терморегулирования батареи, что обеспечивает стабильность работы даже при высоких нагрузках.

Разработка получилась маневренной и лёгкой. При габаритах 3092 × 2125 × 1584 мм колесная платформа весит всего 400 кг. По расчетам при использовании штатной литий-ионной батареи номинальным напряжением 74 В и ёмкостью 150 А·ч «Мегавольт» способен развивать скорость до 86 км/ч и имеет запас хода 74 км. Эти параметры являются демонстрационными и меняются в зависимости от конфигурации тестируемых компонентов. По словам разработчиков, таких возможностей достаточно для полноценных испытаний в условиях полигона. Рама транспортного средства изготовлена из конструкционной стали, корпус батареи — из алюминия, кузовные панели — из ABS-пластика.

Над созданием «Мегавольта» работала междисциплинарная команда студентов и сотрудников МФТИ, объединившая специалистов в области электродвижения, материаловедения и робототехники. Проект реализован сотрудниками лаборатории симбиотического проектирования Института электродвижения МФТИ при поддержке «Физтех.Фабрики» — созданной на базе МФТИ площадке технологической поддержки, где студенты самостоятельно работают над своими инженерными разработками. В основе разработки лежат исследования Института электродвижения МФТИ в области моделирования аккумуляторных батарей, часть из которых уже опубликованны в журнале World Electric Vehicle Journal.

«Наша платформа — уникальный инструмент для исследований. Она совмещает функции испытательного стенда, транспортного средства и инструмента для верификации цифровых двойников. Особенность архитектуры “Мегавольта” позволяет не только быстро менять аккумуляторные модули, но и гибко настраивать силовую электронику под конкретные исследовательские задачи. Это превращает платформу в универсальный конструктор для испытаний широкого спектра компонентов будущего электротранспорта. Это выгодно отличает ее от статичных лабораторных стендов», — сказал Дмитрий Гребцов, руководитель лаборатории симбиотического проектирования Института электродвижения МФТИ.

Сбор данных в ходе реальных испытаний платформы позволяет проводить верификацию цифровых двойников, то есть проверять и уточнять компьютерные модели на основе реальных данных. Полученная информация используется для точной калибровки цифровых моделей, что позволяет с высокой точностью прогнозировать поведение систем энергообеспечения и силовых установок и значительно сокращает время и стоимость разработки новых образцов изделия.

Проект ориентирован на научные организации и промышленных партнеров. В перспективе на базе платформы могут создаваться решения для других видов электротранспорта, включая вездеходы и городские электромобили. В ближайших планах коллектива проекта — проведение цикла испытаний и публикация полученных результатов в ведущих научных изданиях.