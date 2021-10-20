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Panasonic и Toyota разработали «симулятор пальца» для оценки безопасности роботов

Корпорации Panasonic и Toyota Motor разработали технологию оценки безопасности роботизированных помощников, которая позволит людям и машинам мирно сосуществовать и сотрудничать. 15 октября 2021 г. при участии японской компании Tanac Co. в производство запущен «симулятор человеческого пальца» для оценки безопасности роботизированной техники. Ожидается, что разработка будет пользоваться большим спросом в отраслях с повышенным риском производственных травм.

Роботы используются в промышленности все чаще, особенно растет популярность «коллаборативных» роботов, призванных повысить производительность и стать рабочими помощниками. При этом важно обеспечить безопасность на производстве, защитив людей с их хрупкими конечностями от травм.

Panasonic и Toyota в области разработали «симулятор человеческого пальца» — инструмент для прогнозирования возможных травм мягких тканей при работе с роботами, а также для простой проверки и улучшения условий промышленной безопасности.

В основе «симулятора пальца» - стержень из нержавеющей стали, который играет роль человеческой кости, покрытый мягким материалом, имитирующим кожу руки. Этот патентованный материал характеризуется такой же устойчивостью к разрывам, как настоящая кожа. Соответственно его использование позволяет оценивать риски и визуализировать потенциальные травмы, например, при попадании пальцев между различными деталями машин. Изделие можно использовать многократно, заменяя мягкий материал, для удобства оно оснащено ручкой из АБС-пластика.

Корпорации Panasonic и Toyota начали совместную разработку этой технологии в 2018 г. У Panasonic также есть технология оценки физической безопасности, созданная в ходе экспериментов с использованием кожи свиньи, которая, как утверждается, похожа на кожу человека. С 2005 г. компания использует запатентованный инструмент для оценки безопасности своей продукции, «механизм Hasamanize», для предотвращения попадания пальцев в складывающиеся двери и детали автономных транспортных роботов.

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