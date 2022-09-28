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Игровая гарнитура GMNG с объемным звучанием уже в России

Бренд GMNG, выпускающий геймерские компьютерные аксессуары, представил новую модель игровой гарнитуры — HS-L820G. Особенность устройства в поддержке виртуального звука 7.1 и сглаженном и обтекаемом дизайне. Об этом CNews сообщили представители GMNG.

Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Конструктивные элементы и соединения подогнаны друг к другу плотно, стык в стык. Благодаря адаптивному оголовью с мягкой подушкой гарнитура без сложных манипуляций подстраивается под размер головы пользователя. Мягкие амбушюры из эко-кожи плотно прилегают к ушам и не пропускают посторонние шумы. Несмотря на вес 420 граммов, гарнитура не вызывает чувства усталости при игровых сессиях в несколько часов.

Специальная технология обработки звука создает виртуальный эффект звучания 7.1. Игрок может понять, с какой стороны крадется противник, и успеть предпринять необходимые для победы действия.

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GMNG HS-L820G

Полноценная передача звука всего частотного диапазона достигается благодаря применению 50 мм драйверы на неодимовых магнитах. Наушники отрабатывают звук в диапазоне 20-20 000 Гц. Чувствительности динамика в 95 дБ и мощности в 50 мВт достаточно для создания необходимого и комфортного уровня громкости звука.

Управление гарнитурой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, расположенного на кабеле. Такое расположение позволяет управлять звуком, не глядя во время игры. Пользователю доступны опции: регулировка громкости, включение и выключение микрофона и подсветки гарнитуры.

Микрофон расположен на сдвигаемой дужке. При необходимости микрофон можно убрать, подняв его. Функция пассивного шумоподавления микрофона отфильтровывает лишние звуки, и общению с командой не будут мешать находящиеся рядом люди или другие источники шума.

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Усиленный кабель в тканевой оплетке устойчив к разрыву и изгибам. Длина кабеля 2,2 метра. Гарнитура с таким кабелем прослужит долго и длины кабеля хватит, чтобы подключиться к разъему на тыльной стороне корпуса ПК, расположенного под столом.

Все новинки уже поступили в продажу на рынке России.

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GMNG — это производитель широкого спектра компьютерной периферии и игровых устройств. Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.

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