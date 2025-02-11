Разделы

Техника
|

Новая хитрая технология спасет человечество от необходимости ежедневно заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки

В Южной Корее создали новые OLED-экраны с минимальным потреблением энергии. Панели OLED сейчас используются даже в недорогих смартфонах, так что новые матрицы, в теории, позволят значительно увеличить время работы мобильных устройств. Плюс к этому, новые дисплеи имеют поистине гигантскую плотность пикселей и могут выводить изображение в очень высоком разрешении.

Новым смартфонам – новые экраны

Ученые из Южной Кореи разработали технологию, которая потенциально может в значительной степени увеличить время автономной работы смартфонов и планшетных компьютеров, а телевизорам дать возможность полностью заменить кинотеатры. Как пишет Nature Science, специалисты университетов Ханьян, Енсе и Соган придумали способ по снижению энергопотребления OLED-экранов и кардинальному увеличению их разрешения.

OLED-экраны используются в очень многих смартфонах, как в топовых (Samsung Galaxy S25 Ultra и Apple iPhone 16 Pro Max), так и в совсем бюджетных (Xiaomi Redmi Note 10S за 15 тыс. руб. на Ozon на момент выхода материала). Экран в любом мобильном устройстве является главным потребителем энергии, и в этом плане нет разницы, на какой технологии он основан.

Южнокорейским ученым удалось добиться снижения электрических помех между пикселями OLED-матрице. Это привело одновременно и к росту разрешения, и к снижению потребляемой экраном энергии. Они прибегли к методу микролитографии, который используется для структурирования материалов на микроскопическом уровне. С его помощью им удалось внедрить в OLED-матрицу кремний-интегрированный маломолекулярный транспортный слой дырок, (silicon-based small-molecule hole transport layer SI-HTL), пишет портал Electronics for You.

Дополнительное преимущество

OLED-экраны сами по себе потребляют меньше энергии в сравнении классическими ЖК-панелями, поскольку не нуждаются в дополнительной подсветке. Они сами по себе излучают свет при прохождении сквозь них тока.

oled6.jpg

Pixabay / Pexels
Быстрый разряд аккумулятора из-за прожорливых дисплеев - проблема почти для всех относительно старых устройств, даже с замененной АКБ

Таким образом, ученые из Южной Кореи при помощи своей разработки улучшили одно из ключевых конкурентных преимуществ OLED-панелей. Также им удалось победить и один из главных их недостатков, связанных с ухудшением качества изображения при увеличении плотности пикселей, вызванного перекрестными электрическими помехами между соседними пикселями.

Для примера, экран iPhone 16 Pro при диагонали 6,3 дюйма имеет разрешение 2622х1206 пикселей и плотность 460 пикселей на дюйм (ppi – pixels per inch).

Новая южнокорейская технология позволяет повышать плотность OLED-экранов до невиданных ранее значений, что позволит увеличить и их разрешение и, следовательно, качество картинки. Проведенные испытания показали, что этот параметр теперь можно наращивать вплоть до 10 тыс. ppi при диагонали 6 дюймов.

Не смартфонами едиными

Разработка корейских ученых потенциально может дать значительный толчок развитию OLED-экранов и их проникновению во все повседневные устройства, в которых предусмотрен дисплей. Например, благодаря этой технологии виртуальная и дополненная реальности могут стать гораздо более реалистичными благодаря шлемам с новыми OLED-экранами.

Повышенное разрешение может пригодиться также в телевизорах и мониторах на OLED-матрицах, а минимальное потребление энергии даст возможность забыть о ежедневной подзарядке смартфонов. Не исключено, что новые матрицы в будущем станут частью смарт-очков.

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры
Цифровизация

Разработчики не уточняют, когда они намерены приступить к коммерциализации технологии, и на каком этапе разработки она находится. Также они не сообщают, насколько дешевле или дороже их экраны будут обходиться в производстве. Но в этом плане на помощь могут прийти китайские производители экранов.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что компания TCL, всемирно известный вендор телевизоров, освоила массовый выпуск OLED-экранов по технологии струйной печати. Подобный метод производства, по прогнозам, должен существенно снизить себестоимость OLED-матриц, а это, в свою очередь, повлечет за собой снижение цен на ТВ, мониторы и прочие устройства, оснащенные такими дисплеями.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Мир не готов к прогрессу. 8К-телевизоры никому не нужны: старые снимают с продажи, новые не выпускают

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

«Яндекс» выпустил дешевые смарт-ТВ с большим экраном на «квантовых точках». Опрос

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще