Новая хитрая технология спасет человечество от необходимости ежедневно заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки

В Южной Корее создали новые OLED-экраны с минимальным потреблением энергии. Панели OLED сейчас используются даже в недорогих смартфонах, так что новые матрицы, в теории, позволят значительно увеличить время работы мобильных устройств. Плюс к этому, новые дисплеи имеют поистине гигантскую плотность пикселей и могут выводить изображение в очень высоком разрешении.

Новым смартфонам – новые экраны

Ученые из Южной Кореи разработали технологию, которая потенциально может в значительной степени увеличить время автономной работы смартфонов и планшетных компьютеров, а телевизорам дать возможность полностью заменить кинотеатры. Как пишет Nature Science, специалисты университетов Ханьян, Енсе и Соган придумали способ по снижению энергопотребления OLED-экранов и кардинальному увеличению их разрешения.

OLED-экраны используются в очень многих смартфонах, как в топовых (Samsung Galaxy S25 Ultra и Apple iPhone 16 Pro Max), так и в совсем бюджетных (Xiaomi Redmi Note 10S за 15 тыс. руб. на Ozon на момент выхода материала). Экран в любом мобильном устройстве является главным потребителем энергии, и в этом плане нет разницы, на какой технологии он основан.

Южнокорейским ученым удалось добиться снижения электрических помех между пикселями OLED-матрице. Это привело одновременно и к росту разрешения, и к снижению потребляемой экраном энергии. Они прибегли к методу микролитографии, который используется для структурирования материалов на микроскопическом уровне. С его помощью им удалось внедрить в OLED-матрицу кремний-интегрированный маломолекулярный транспортный слой дырок, (silicon-based small-molecule hole transport layer SI-HTL), пишет портал Electronics for You.

Дополнительное преимущество

OLED-экраны сами по себе потребляют меньше энергии в сравнении классическими ЖК-панелями, поскольку не нуждаются в дополнительной подсветке. Они сами по себе излучают свет при прохождении сквозь них тока.

Pixabay / Pexels Быстрый разряд аккумулятора из-за прожорливых дисплеев - проблема почти для всех относительно старых устройств, даже с замененной АКБ

Таким образом, ученые из Южной Кореи при помощи своей разработки улучшили одно из ключевых конкурентных преимуществ OLED-панелей. Также им удалось победить и один из главных их недостатков, связанных с ухудшением качества изображения при увеличении плотности пикселей, вызванного перекрестными электрическими помехами между соседними пикселями.

Для примера, экран iPhone 16 Pro при диагонали 6,3 дюйма имеет разрешение 2622х1206 пикселей и плотность 460 пикселей на дюйм (ppi – pixels per inch).

Новая южнокорейская технология позволяет повышать плотность OLED-экранов до невиданных ранее значений, что позволит увеличить и их разрешение и, следовательно, качество картинки. Проведенные испытания показали, что этот параметр теперь можно наращивать вплоть до 10 тыс. ppi при диагонали 6 дюймов.

Не смартфонами едиными

Разработка корейских ученых потенциально может дать значительный толчок развитию OLED-экранов и их проникновению во все повседневные устройства, в которых предусмотрен дисплей. Например, благодаря этой технологии виртуальная и дополненная реальности могут стать гораздо более реалистичными благодаря шлемам с новыми OLED-экранами.

Повышенное разрешение может пригодиться также в телевизорах и мониторах на OLED-матрицах, а минимальное потребление энергии даст возможность забыть о ежедневной подзарядке смартфонов. Не исключено, что новые матрицы в будущем станут частью смарт-очков.

Разработчики не уточняют, когда они намерены приступить к коммерциализации технологии, и на каком этапе разработки она находится. Также они не сообщают, насколько дешевле или дороже их экраны будут обходиться в производстве. Но в этом плане на помощь могут прийти китайские производители экранов.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что компания TCL, всемирно известный вендор телевизоров, освоила массовый выпуск OLED-экранов по технологии струйной печати. Подобный метод производства, по прогнозам, должен существенно снизить себестоимость OLED-матриц, а это, в свою очередь, повлечет за собой снижение цен на ТВ, мониторы и прочие устройства, оснащенные такими дисплеями.