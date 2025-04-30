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Digma представляет автомобильный компрессор QBK-120 с аккумулятором

Бренд Digma представляет новинку в категории авто аксессуаров — автомобильный компрессор QBK-120 с встроенным аккумулятором.Благодаря встроенному аккумулятору на 2000 мАч, он не требует подключения к прикуривателю или розетке. Это делает его мобильным и готовым к работе в любой ситуации — на трассе, на пляже, на даче, в кемпинге или прямо во дворе. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Digma QBK-120 делает использование интуитивным и безопасным: умный автостоп — компрессор автоматически отключается при достижении заданного давления. предустановленные режимы — для авто, мото, вело и мячей. встроенный фонарик — пригодится в темное время суток. набор переходников — для любых нужд, от колес до надувного дивана.

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Digma
Digma представляет автомобильный компрессор QBK-120 с аккумулятором

Дисплей отображает заданные параметры работы и уровень заряда. Функция Power Bank – зарядка любых гаджетов от компрессора. С помощью функциональной поворотной кнопки все настройки выбираются буквально одним движением.

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