Создан супераккумулятор для электромобилей. Он заряжается за пять минут и дает проехать 800 км на одном заряде

Компания CATL создала аккумулятор для автомобилей, который заряжается за пять минут и позволяет проехать до 800 км без дополнительной подзарядки. Батарея очень адаптивна в том плане, что может устанавливаться в различные электромобили – потенциально поддерживаются более 65 моделей различных производителей.

Ехать, а не заряжаться

Китайская компания CATL заявила о нахождении решения главной проблемы всех современных электромобилей – быстрой разрядке и очень долгой зарядке. Она создала аккумулятор, который делает все в точности до наоборот.

Как пишет портал TechSpot, у CATL теперь есть автомобильный аккумулятор, рассчитанный на 800 километров пути. Полностью восполнить его заряд можно приблизительно за пять минут при условии использования соответствующей зарядной станции. Это лишь ненамного дольше, чем заправка обычного автомобиля до полного бака.

CATL – это крупный китайский разработчик и производитель аккумуляторов. Компания существует с 2011 г., по итогам 2023 г. получила выручку $56,6 млрд и чистую прибыль на уровне $6,2 млрд. Штат сотрудников – более 116 тыс. человек на начало 2024 г.

В настоящее время CATL, поставляет свои аккумуляторы самым разным производителям электромобилей. В списке клиентов, несмотря на санкции, есть даже американские автогиганты – General Motors и Tesla.

Второе поколение

Продвинутый аккумулятор CATL носит название Shenxing, и это второе по счету его поколение. Первая версия батареи обеспечивает запас хода до 520 км за пять минут зарядки – как пишет TechSpot, этот результат превосходит даже недавние достижения китайского автогиганта BYD, который тоже развивает свои электромобили элементы питания для них. Также первое поколение Shenxing ставит CATL впереди западных конкурентов, включая Tesla и Mercedes-Benz.

Второе, более современное поколение Shenxing обеспечивает запас хода в 800 километров на одном заряде. При этом восполнить энергию можно очень быстро – каждая секунда, что оснащенный такой батарее автомобиль подключен к зарядке, даст ему 2,5 километра пути. Таким образом, полная зарядка тоже длится около пяти с половиной минут.

В CATL отметили, что второе поколение Shenxing не уступает обычным литиевым батареям по плотности энергии. В планы компании входит адаптация этого аккумулятора под 67 моделей автомобилей и больше, и это только за оставшиеся месяцы 2025 г.

Одна инновация за другой

Новый аккумулятор Shenxing основан на литии, тогда как многие производители автомобилей ищут пути полного отказа от таких батарей. Главная их проблема – перегрев на жаре, быстрое падение заряда на холоде и опасность короткого замыкания, после которого такой аккумулятор почти невозможно потушить.

В дополнение к Shenxing 2.0 CATL показала новые натрий-ионные аккумуляторы, литий в которых заменен на натрий. Также она анонсировала новый бренд таких АКБ – Naxtra.

Первые батареи Naxtra должны поступить в массовое производство в декабре 2025 г. CATL обещает, что они будут гораздо лучше сопротивляться холоду, чем литиевые – даже 40-градусным морозам. Эта особенность делает их особенно привлекательными для транспортных средств, работающих в холодном климате северного Китая. Первым покупателем этих аккумуляторов станут грузовые грузовики First Auto Works, базирующегося в Чанчуне (Китай), регионе, известном своими суровыми зимами, пишет TechSpot.

Первые батареи Naxtra смогут похвастаться плотностью энергии 175 Втч на килограмм. Это почти на уровне широко распространенных литий-железо-фосфатных батарей. Основатель CATL Робин Зенг (Robin Zeng) заявил, что натрий-ионные батареи могут в конечном итоге заменить до половины рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов, на котором компания в настоящее время доминирует.

Это вам не Galaxy Note 7

Рассказав о технических характеристиках своих новых натрий-ионных батарей, CATL провела их стресс-тест. В него входили прокалывание и разрезание ячеек, что в случае с литий-ионными батареями вызывает взрыв и пожар, который крайне сложно потушить.

Самый наглядный тому пример – смартфон Samsung Galaxy Note 7, уничтоживший несколько автомобилей и квартир по всему миру и ставший причиной увечий у своих владельцев. Виной всему был плохо спроектированный литиевый аккумулятор, ячейки которого повреждались, что вызывало короткое замыкание и взрыв.

В случае с Naxtra ничего такого во время стресс-тестов не происходило.