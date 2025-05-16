Пылесос с аккумулятором от производителя электрокаров: российские инженеры усовершенствовали технологию китайского BYD

Отечественный инженерный проект и производитель бытовой техники Remez доработал технологию легендарного производителя аккумуляторов BYD. С помощью интеллектуальной системы балансировки удалось увеличить срок службы литий-ионного аккумулятора на 20% и сделать его эксплуатацию более безопасной. Данные аккумуляторы компания использует для комплектации моющего пылесоса IQSelf. Об этом CNews сообщили представители Remez.

Аккумуляторы BYD — разработка одноименной китайской компании, которая является мировым лидером в производстве накопителей энергии, электроники и автомобилей. Технология получила широкое распространение: литий-железо-фосфатные аккумуляторы позволяют хранить много энергии при небольших собственных объемах, имеют надежную и безопасную систему терморегуляции, работают более 10 лет, а стоят относительно недорого. В 2022 г. продажи электрокаров BYD Company Ltd, оснащенных литий-железо-фосфатными аккумуляторами, побили продажи своего главного конкурента компании Tesla. В 2023 г. уже сама Tesla начала выпускать электрокары с аккумуляторами BYD.

Аккумуляторы, созданные по технологиям BYD, используют в электроавтомобилях, в том числе Ford, Kia, Hyundai, Toyota, электробусах, солнечных энергетических системах, для обеспечения электричеством жилых и коммерческих помещений, в бытовых приборах.

Компания Remez усовершенствовала устройство литий-ионных аккумуляторов, которые устанавливают в бытовую технику. Базово в их сборке была предусмотрена микросхема балансировки — плата BMS. Она необходима, чтобы поддерживать одинаковый уровень напряжения во всех элементах аккумулятора на протяжении циклов зарядки и разрядки. Однако микросхема в аккумуляторах BYD не была предусмотрена непосредственно для балансировки, а работала исключительно как предохранитель аккумулятора для защиты прибора от чрезмерного потребления тока и перенапряжения, а также отключения всего блока АКБ по понижению напряжения ниже допустимого уровня. Команда инженеров поработала над необходимым количеством транзисторов и резисторов — перевела режим работы микросхемы в режим интеллектуальной балансировки по зарядному напряжению.

В результате все шесть ячеек аккумулятора стали работать в равномерной нагрузке. Напряжение в каждой из них стало одинаковым. Выравнивание происходит при каждом цикле заряда. Это важно, так как даже небольшая, в пределах 0,1V, разница напряжения между ячейками может снижать ресурс аккумулятора до 10%.

Ресурс литий-ионного аккумулятора BYD составляет до двух тыс. циклов зарядки. После балансировки он увеличился на 15-20%. Вместе с этим возросла надежность аккумуляторной батареи.

Технологию стали использовать для моющего роботизированного пылесоса Remez IQSelf, что позволило защитить его аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки, перегрева и переохлаждения, соответственно сделало прибор безопасным и долговечным.

Реинжиниринг осуществлялся силами собственных разработчиков компании Remez. Российский стартап с 2017 г. занимается созданием техники, которая не уступает аналогам глобальных брендов: приборов для очистки воздуха, пылесосов, фенов и стайлеров. Команда проводит глубокие инженерные разработки, имеет 12 патентов на технологии, к концу 2025 г. планируется, что в оболочках выпускаемых устройств доля собственных разработок составит 90%. Компания использует собственный инженерный отдел и привлекает специалистов из ведущих вузов страны: МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана и других.