«Яндекс» выпустил уникальную неубиваемую колонку, которой нет ни у кого. Внутри совершенно новая навороченная «Алиса»

«Яндекс» создал «Станцию Стрит» – первую в своей линейке портативную колонку в защищенном корпусе. Она не боится воды и поставляется с «Алисой», которая научилась работать без интернета. Помощник претерпел массу изменений и получил функции, которых у него никогда не было. Аналогов у «Стрит» в России пока нет – колонки в особо прочном корпусе существуют, но без голосовых помощников внутри.

«Алиса» в кармане

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании новой умной колонки «Станция Стрит». Это вторая по счету портативная смарт-колонка «Яндекса» – первой была «Станция Лайт 2», для которой можно купить внешний аккумулятор.

В то же время «Стрит» – первая колонка «Яндекса» со встроенным аккумулятором и первая колонка с усиленным корпусом. Новинка обладает защитой от пыли и влаги по стандарту IP67, то есть дождя она не испугается. К моменту выхода материала подобных колонок не было в ассортименте ни у одного из конкурентов «Яндекса» на рынке смарт-динамиков – ни у VK, ни у Сбербанка.

Одной из особенностей новинки стал встроенный голосовой ассистент «Алиса», научившийся работать без интернета. При отсутствии подключения к Сети «Алиса» позволит управлять воспроизведением музыки при помощи голосовых команд, если колонка при этом подключена по Bluetooth к источнику звука, например, к смартфону. Также колонку можно подключать к мобильной точке доступа по Wi-Fi, и в этом режиме будут доступны все возможности «Алисы».

«Яндекс» Первая по-настоящему портативная колонка «Яндекса»

К моменту выхода материала стоимость и точная дата релиза «Станции Стрит» не раскрывались, как и почти все ее характеристики. «Яндекс» сообщил лишь, что она выдает звук мощностью 30 Вт за счет двух динамиков и пары пассивных излучателей, и что при подключении к Wi-Fi она проработает до 12 часов. Заряд батареи можно посмотреть в приложении «Дом с Алисой», к тому же, судя по рендерам, на корпусе есть светодиодный индикатор заряда.

Релиз «Станции Стрит» предварительно назначен на май 2025 г. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросами о спецификациях новинки, ее цене и точной дате релиза и ожидает ответа.

Новая «Алиса»

«Станция Стрит» получила обновленную версию «Алисы». «Яндекс» научил своего помощника внушительному списку навыков – теперь он способен рассуждать и даже распознавать увиденное через камеру смартфона. Новая «Алиса» доступна на всех умных устройствах и в фирменных приложениях «Яндекса», однако ее новые возможности доступны только в рамках опции «Про», которая сама по себе стоит 100 руб. в месяц и доступна лишь тем, то оформил платную подписку «Яндекс Плюс». Опробовать опцию «Про» можно бесплатно – тестовый период длится 30 дней.

В числе прочих нововведений «Алисы» – умение свободно и без акцента говорить по-английски. Это стало возможным благодаря новой языковой модели YandexGPT 5 Pro в сочетании с мультимодальной нейросетью «Яндекса»

Отдельно «Алиса» научилась изучать содержимое файлов, например, документов в форматах PDF, TXT, DOC и DOCX. Теперь она может искать информацию в них, отвечать на вопросы по тексту и пр.

Про, но не макс

Еще одной новинкой «Яндекса» стала колонка «Станция Мини 3 Про». Это улучшенная и увеличенная в размерах модификация колонки «Станция Мини 3», дебютировавшей осенью 2024 г.

«Яндекс» «Яндекс Станция Мини 3 Про» с аккумулятором

Новая колонка крупнее предшественницы, но по-прежнему меньше «Станции Миди». Ее мощность – 18 Вт против 12 Вт в обычной «Мини 3» за счет динамика и двух пассивных излучателей.

«Станция Мини 3 Про» может стать центром управления умного дома, поскольку у нее теперь есть поддержка протоколов Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Также новинка позволяет подключать внешние модули – пока их два, это аккумулятор и климатический модуль. Не исключено, что в будущем количество аксессуаров увеличится.

«Яндекс» не раскрывает прочие спецификации своей новой мини-колонки, как и ее цену. Релиз назначен на лето 2025 г., без более точной даты, а продажи аккумулятора и климатического модуля начнутся до конца 2025 г.

Для самых экономных

В августе 2024 г. «Яндекс» показал колонку «Станция Лайт 2», самую доступную в своей новой линейке. На момент выхода материала она стоила 6000 руб., и в стоимость входит встроенный LED-дисплей.

«Яндекс» Часов в базовой версии «Яндекс Станции Лайт 2» нет

Теперь же вышла более удешевленная версия этой колонки – она выглядит точно так же, но лишена дисплея. Стоимость новинки неизвестна, как и цена еще одной новинки «Яндекса» – умной IP-камеры, старт продаж которой запланирован на июнь 2025 г.

«Яндекс» Умная камера «Яндекса»

Камера умеет передавать видео в реальном времени и сохранять записи в карту памяти или облачное хранилище. Есть датчик движения, запись видео ведется в разрешении до Quad HD или 2К, угол обзора 103 градуса и поворотный механизм на 350 градусов. Управление осуществляется через приложение «Дом с Алисой» или голосом через колонки «Станция».