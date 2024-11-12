«Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос

«Яндекс» обновил умную колонку «Станция Мини» до третьего поколения. Модель получила полностью новый дизайн, ее мощность выросла на 20%, а встроенный экран есть по умолчанию – за него не нужно доплачивать. Новинка стоит 10 тыс. руб. и доступна в трех цветах корпуса с тканевой оболочкой.

Мини-тройка колонок

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Мини 3». Это третье поколение модели «Мини», дебютировавшей на российском рынке более пяти лет назад – в октябре 2019 г.

«Станция Мини 3» отличается от первой и второй ревизий в первую очередь внешне. Она больше похожа не на них, а на «Станцию Миди» образца осени 2023 г. в плане общей концепции дизайна, хотя и примерно вдвое меньше нее по габаритам.

Как сообщили CNews в «Яндексе», корпус имеет «мягкую цельную форму». На момент выхода материала было доступно всего три цвета – черный, серый и фиолетовый. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о сроках доступности новых вариантов окраса и ожидает ответа.

Яндекс «Станция Мини 3»

На старте продаж «Станция Мини 3» стоит ровно 10 тыс. руб. «Станция Мини 2» оценивается ритейлерами приблизительно в 8,5 тыс. руб., хотя в некоторых магазинах на момент выхода материала ее можно было купить приблизительно за 6700 руб. В стоимость входит светодиодный информационный дисплей, которого не было в первом поколении «Мини» и в базовой версии «Мини 2». В «Мини 3» он установлен по умолчанию.

Мощность больше, микрофонов меньше

Главным отличием «Станции Мини 3» от предшественницы является увеличение мощности динамика на 20% – было 10 Вт, стало 12 Вт, а также увеличение акустического объема. Но и сама колонка стала ощутимо больше и тяжелее – если размеры 10-ваттной «Мини 2» составляют 97х54х97 мм (ширина, высота, глубина) при массе 280 граммов, то «Станция Мини 3» весит уже 330 граммов при габаритах 102х61х102 мм). Диаметр широкополосного динамика вырос с 42 до 45 мм.

При этом, несмотря на заметно покрупневший корпус «Мини 3», места для четырех микрофонов в нем, которые легко умещались в более компактной «Мини 2», не нашлось. Теперь микрофонов здесь лишь три.

Яндекс Цветов корпуса пока три

Верхняя панель сенсорная, как в моделях «Миди» и «Макс 2», управления жестами, как в «Мини» первого поколения, здесь нет.

Спецификации новинки включают возможность воспроизведения частот от 110 Гц до 16 кГц, модуль Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5) с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц, а также разъем USB-C для подключения питания. Встроенной батареи колонка не имеет, потому работает только от розетки (адаптер питания входит комплект поставки). Редакция CNews направила представителям «Яндекса» вопросы о возможности работы «Мини 3» от внешнего аккумулятора и о причинах исчезновения одного из четырех микрофонов и ожидает ответа.

По-настоящему умная колонка

«Станция Мини 3» поставляется со встроенным голосовым ассистентом «Алиса», которому в октябре 2024 г. исполнилось семь лет. «Алиса» дополнена нейросетью YandexGPT, а сама колонка умеет управлять устройствами умного дома по Wi-Fi и подключать устройства с протоколом Matter по Wi-Fi. В список новшеств вошли возможность давать «Алисе» одновременно две команды, редактировать будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой», а также получать персонализированный прогноз погоды.

Яндекс Отличительные особенности дизайна

Двойные команды могут выглядеть так: «Алиса, выключи музыку и запусти пылесос» или «Алиса, опусти шторы и включи телевизор». При наличии множества устройств умного дома в помещении это существенно сократит время, затрачиваемое на управление ими при помощи голосового ассистента.

«Станция Мини 2»

Что касается персонализированного прогноза погоды, то он включает наиболее важную пользователю информацию. Это может быть атмосферное давление, лунные фазы, УФ-индекс, влажность, направление, скорость ветра и пр. Кастомизация прогноза осуществляется в приложении «Дом с Алисой».