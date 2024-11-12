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«Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос

«Яндекс» обновил умную колонку «Станция Мини» до третьего поколения. Модель получила полностью новый дизайн, ее мощность выросла на 20%, а встроенный экран есть по умолчанию – за него не нужно доплачивать. Новинка стоит 10 тыс. руб. и доступна в трех цветах корпуса с тканевой оболочкой.

Мини-тройка колонок

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске новой умной колонки «Станция Мини 3». Это третье поколение модели «Мини», дебютировавшей на российском рынке более пяти лет назад – в октябре 2019 г.

«Станция Мини 3» отличается от первой и второй ревизий в первую очередь внешне. Она больше похожа не на них, а на «Станцию Миди» образца осени 2023 г. в плане общей концепции дизайна, хотя и примерно вдвое меньше нее по габаритам.

Как сообщили CNews в «Яндексе», корпус имеет «мягкую цельную форму». На момент выхода материала было доступно всего три цвета – черный, серый и фиолетовый. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о сроках доступности новых вариантов окраса и ожидает ответа.

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Яндекс
«Станция Мини 3»

На старте продаж «Станция Мини 3» стоит ровно 10 тыс. руб. «Станция Мини 2» оценивается ритейлерами приблизительно в 8,5 тыс. руб., хотя в некоторых магазинах на момент выхода материала ее можно было купить приблизительно за 6700 руб. В стоимость входит светодиодный информационный дисплей, которого не было в первом поколении «Мини» и в базовой версии «Мини 2». В «Мини 3» он установлен по умолчанию.

Мощность больше, микрофонов меньше

Главным отличием «Станции Мини 3» от предшественницы является увеличение мощности динамика на 20% – было 10 Вт, стало 12 Вт, а также увеличение акустического объема. Но и сама колонка стала ощутимо больше и тяжелее – если размеры 10-ваттной «Мини 2» составляют 97х54х97 мм (ширина, высота, глубина) при массе 280 граммов, то «Станция Мини 3» весит уже 330 граммов при габаритах 102х61х102 мм). Диаметр широкополосного динамика вырос с 42 до 45 мм.

При этом, несмотря на заметно покрупневший корпус «Мини 3», места для четырех микрофонов в нем, которые легко умещались в более компактной «Мини 2», не нашлось. Теперь микрофонов здесь лишь три.

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Яндекс
Цветов корпуса пока три

Верхняя панель сенсорная, как в моделях «Миди» и «Макс 2», управления жестами, как в «Мини» первого поколения, здесь нет.

Спецификации новинки включают возможность воспроизведения частот от 110 Гц до 16 кГц, модуль Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5) с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц, а также разъем USB-C для подключения питания. Встроенной батареи колонка не имеет, потому работает только от розетки (адаптер питания входит комплект поставки). Редакция CNews направила представителям «Яндекса» вопросы о возможности работы «Мини 3» от внешнего аккумулятора и о причинах исчезновения одного из четырех микрофонов и ожидает ответа.

По-настоящему умная колонка

«Станция Мини 3» поставляется со встроенным голосовым ассистентом «Алиса», которому в октябре 2024 г. исполнилось семь лет. «Алиса» дополнена нейросетью YandexGPT, а сама колонка умеет управлять устройствами умного дома по Wi-Fi и подключать устройства с протоколом Matter по Wi-Fi. В список новшеств вошли возможность давать «Алисе» одновременно две команды, редактировать будильники и напоминания в приложении «Дом с Алисой», а также получать персонализированный прогноз погоды.

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Яндекс
Отличительные особенности дизайна
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Облачные тренды

Двойные команды могут выглядеть так: «Алиса, выключи музыку и запусти пылесос» или «Алиса, опусти шторы и включи телевизор». При наличии множества устройств умного дома в помещении это существенно сократит время, затрачиваемое на управление ими при помощи голосового ассистента.

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«Станция Мини 2»

Что касается персонализированного прогноза погоды, то он включает наиболее важную пользователю информацию. Это может быть атмосферное давление, лунные фазы, УФ-индекс, влажность, направление, скорость ветра и пр. Кастомизация прогноза осуществляется в приложении «Дом с Алисой».

Геннадий Ефремов

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