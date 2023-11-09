«Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы»

«Яндекс» анонсировал новую колонку с «Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «Алисы» и нейронным процессором, который ускоряет отклик на голосовые команды. А для устройств с поддержкой Zigbee голосовые команды работают даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря нейронному процессору «Станция миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы. В итоге «Алиса» лучше откликается на команды и узнает людей по голосу. Она научилась также управлять устройствами с поддержкой Zigbee без интернета. Например, если пропадет интернет, все равно можно будет голосом включить свет или сделать его ярче. Процессор позволяет колонке обрабатывать голосовые команды локально, не отправляя их в облако. А встроенный модуль Zigbee дает возможность взаимодействовать с Zigbee-устройствами напрямую.

«Станция миди»

В «Станции миди» «Алиса» умеет запускать сценарии умного дома, когда слышит человеческую речь. Например, можно задать такой сценарий, чтобы по утрам «Алиса» сама включала чайник и музыку, как только услышит голоса. Это стало возможным благодаря внедрению детектора активности речи (Voice activity detector, VAD). Включить функцию и настроить сценарии можно в приложении «Дом с Алисой».

В колонке стоят три динамика общей мощностью 24 Вт — такую колонку можно поставить и в спальне, и в гостиной. Специально для «Миди» был разработан низкочастотный динамик, который отвечает за глубокие басы. Его поддерживают два высокочастотных динамика, а технология Room correction адаптирует звук под акустику помещения.

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«Станция миди» снабжена дисплеем, LED-подсветкой и имеет компактный корпус, повторяющий очертания «Станции 2». Дисплей показывает время и погоду за окном, дополняя прогноз теплым или холодным свечением круговой LED-подсветки. Она отражает также эмоции и реакции «Алисы» — пользователи из любой части комнаты увидят, что она услышала запрос.

Продажи «Станции миди» откроются одновременно в России, Белоруссии и Казахстане 16 ноября 2023 г. В первых двух странах на старте колонка будет доступна в черном и изумрудном цветах, а в Казахстане — в черном. Позже появится серый.