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Обновленный портативный аккумулятор Baseus Blade 2 официально приехал в Россию

Бренд цифровых аксессуаров Baseus представил в России обновленную модель пауэрбанка для ноутбуков и смартфонов — Blade 2. Емкость аккумулятора на 12 000 мАч и быстрая зарядка пригодятся в любых поездках. Новинка уже доступна на маркетплейсах в официальных магазинах Baseus. Об этом CNews сообщили представители Baseus.

Аккумулятор на 12 000 мАч рассчитан на подзарядку не только смартфонов, но и ноутбуков, игровых консолей, умных часов, наушников и другой техники, потребляющей до 65 Вт мощности. Два порта USB-C позволяют одновременно заряжать до двух устройств. Полезное устройство для людей, которые не могут позволить себе разряженный смартфон.

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Baseus
Обновленный портативный аккумулятор Baseus Blade 2 официально приехал в Россию

Компактная модель толщиной всего 7,3 мм помещается даже в небольшую сумку или кейс для ноутбука. В поездках и при перелетах пауэрбанк поместится в ручной клади.

Портативный аккумулятор безопасен для техники: программное обеспечение BDIP (Baseus Digital Intelligent Power) распределяет мощность зарядки, предохраняет устройство от коротких замыканий, перегрузки, перегрева и глубокого разряда. Пауэрбанк рассчитан на более чем 20 тыс. циклов зарядки.

Модель доступна в трех цветах: синий, серебристый и оранжевый. Корпус аккумулятора производится с применением технологий литья под высоким давлением и высокоточной резки, что делает его долговечным.

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Baseus Blade 2 предусматривает настройку через приложение Baseus. Пользователь может отслеживать статус зарядки, распределение нагрузки, а также настроить персональный режим и выбрать пользовательскую тему экрана.

Портативные аккумуляторы Baseus Blade 2 доступны к покупке онлайн в официальных магазинах Baseus на маркетплейсах и в скором времени появятся в сети DNS. Рекомендованная розничная цена – 9999 руб.

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