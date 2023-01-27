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Индексная книга CNews*
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Транспорт Автомобилестроение Автомобильная промышленность Автобизнес Автомобильные транспортные средства Автопроизводители

Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители


27.01.2023 Автовладельцы в 2022 г. оформили 700 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе «Сбера»
24.01.2023 «Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла
18.12.2022 Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM
12.02.2022 Как разместить и настроить Wi-Fi роутер в автомобиле
08.02.2022 Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей
21.05.2021 МКБ запустил маркетплейс для автомобилистов в мобильном приложении
26.01.2021 Жизнь автомобилистов навсегда изменится. ИТ-гиганты готовят для них поборы на миллиарды долларов
03.08.2020 Хакеры продают данные 1 млн московских автомобилистов
25.06.2020 Mercedes-Benz и Nvidia разработают автомобильную вычислительную инфраструктуру на базе ИИ
15.05.2020 Хакеры украли и продают информацию о 130 миллионах российских автомобилистов
31.01.2020 ВТБ запустил автомобильный маркетплейс
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения
19.12.2019 Ericsson и Microsoft будут вместе создавать решения для подключенных автомобилей
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях
24.09.2019 В России создали автомобильный роутер, предоставляющий интернет до 200 Мбит/с
22.08.2019 Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках
04.07.2019 ДИТ Москвы рассказал об электронных услугах для автомобилистов
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер
24.04.2019 УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM
15.10.2018 Обзор пылесоса Redmond RV-UR360
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода
17.10.2017 «Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации
19.09.2017 Яндекс представил автомобильную интеллектуальную платформу «Яндекс.Авто»
21.08.2017 В «умных» автомобилях найдена «дыра», которую невозможно починить. Видео
16.05.2017 Audi и Volvo выбрали Android
24.03.2017 В автомобилях Toyota появятся умные технологии от Microsoft
28.02.2017 Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами
30.12.2016 Volvo интегрирует Skype for Business в свои автомобили
19.12.2016 Устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» испытаны на автомобиле в коммерческой эксплуатации
03.10.2016 Luxoft рассекретил цену поглощенного им автомобильного ИТ-разработчика
19.09.2016 Volvo: что мешает беспилотным автомобилям начать ездить по улицам
13.09.2016 Nvidia представила компактный компьютер для самоуправляемых автомобилей с ИИ
23.08.2016 Россияне начали продажи собственного автомобильного автопилота
22.07.2016 «Мосробот» начал оповещать автомобилистов о дорожных перекрытиях
24.12.2015 BlaBlaCar раскрыл данные о числе доступных для бронирования в России мест в автомобилях попутчиков
29.07.2015 Frost & Sullivan: мировой автомобильный рынок ожидает появления стандарта 5G
14.07.2015 Российским автовладельцам стало доступно мобильное приложение «Автодруг»

Публикаций - 3681, упоминаний - 4505

Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23573 200
Apple Inc 11251 178
Google LLC 10993 173
Yandex - Яндекс 5753 157
Intel Corporation 11691 139
Samsung Electronics 9762 137
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9565 127
IBM - International Business Machines Corp 9209 116
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6298 103
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 99
7055 89
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7013 84
1С-ИжТиСи 6370 82
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8091 81
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2812 77
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10132 76
Navitel - Навител Навигатор 295 74
Nvidia Corp 3223 73
Sony 6486 70
SAP SE 4898 64
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 59
Oracle Corporation 6330 55
Siemens AG - Siemens Group 2547 53
Huawei 3530 50
LG Electronics 3544 49
HP Inc. 5529 47
Lenovo Motorola 3505 46
Meta Platforms - Facebook 4346 44
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 948 41
Qualcomm Technologies 1708 41
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 40
Cisco Systems 4889 38
Toshiba Corporation 2890 37
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 36
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 129 36
Philips 2054 36
VK - Mail.ru Group 3213 35
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1953 34
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 153 33
BMW Group 413 173
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6655 170
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 146
GM - General Motors 448 145
Ford 399 137
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 129
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 112
Volkswagen Audi Group 196 109
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 107
Volvo Cars 250 107
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 101
Tesla Motors 342 88
Honda Motor Company 230 79
Hyundai Motor 342 78
КамАЗ - Камский автомобильный завод 386 70
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5881 60
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6222 59
Renault Groupe 146 49
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 225 45
KIA Motors 100 44
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 112 43
Jaguar Land Rover 91 42
Jaguar Cars 123 40
Ford Motor 166 38
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 86 37
Россети Ленэнерго 2359 36
РЖД - Российские железные дороги 1637 35
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 33
Ferrari NV 153 28
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 125 28
Лента - Сеть розничной торговли 1720 28
Mazda Motor Corporation 54 28
Porsche - Порше Руссланд 96 27
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2424 27
Toyota - Lexus 63 26
Связной ГК 1340 26
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 24
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 76 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18130 250
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10431 150
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 148
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4602 142
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9227 84
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 83
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 66
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1874 57
Правительство Москвы 2005 53
Президент Российской Федерации 3741 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2419 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3736 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1409 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2720 28
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1022 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2521 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2432 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 21
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2360 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 18
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1331 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2905 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1562 15
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 15
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 78 14
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 14
Федеральное казначейство России 1557 13
Автодор - Российские автомобильные дороги 65 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 88
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 47
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2579 20
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 15
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 12
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 8
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 8
Linux Foundation 174 7
4CIO 713 7
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 5
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 5
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 190 3
Greenpeace - Гринпис 119 3
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 3
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 8 3
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 6 2
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 2
Международная академия связи - МАС 37 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79567 853
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53818 769
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39444 662
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21526 507
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25231 446
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8710 394
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26149 381
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22347 357
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12704 346
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17403 328
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19307 324
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11883 319
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13624 303
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22102 285
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10281 284
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3525 276
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6756 263
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11557 258
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9370 256
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 252
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 246
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15135 236
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17407 235
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8884 234
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13282 225
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5711 219
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12652 217
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5456 215
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8262 213
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7842 209
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 531 206
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13194 199
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26023 196
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12177 196
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16127 194
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6405 194
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8294 193
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6417 193
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5750 192
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2327 177
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4366 364
Google Android 12640 238
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 215
Яндекс.Навигатор 501 170
Apple iOS 6859 147
Microsoft Windows 2000 12709 139
Apple iPhone - серия смартфонов 6653 123
Microsoft Windows 14504 107
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6581 82
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 82
Apple iPhone 6 6200 80
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 343 79
Google Play - Google Store - Android Market 2963 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 66
Linux OS 8321 61
Google Maps - Карты Google 777 54
Apple iPad 3747 52
Apple - App Store 2622 51
Apple iPod 1531 39
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 37
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1978 37
Яндекс.Карты и Транспорт 394 34
Age of Kings 3450 33
Oracle Java - язык программирования 2783 32
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 31
Tesla Model S 67 30
Microsoft Office 3458 29
Apple Siri - Голосовой помощник 361 28
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 735 28
Microsoft Azure 1324 27
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 27
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1083 26
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 421 25
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 25
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1886 25
Nokia Symbian OS 1400 24
Microsoft Skype 1982 23
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 23
СКБ Контур - Контур.Светофор 153 23
Toyota Prius 45 23
Путин Владимир 2750 50
Гурко Александр 136 29
Медведев Дмитрий 1631 21
Ксенин Алекс 311 17
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 17
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 15
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 15
Иванов Сергей 370 13
Сергеев Иван 74 11
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 77 11
Мишустин Михаил 490 9
Свердлов Денис 185 9
Василевский Андрей 20 9
Емельянов Станислав 67 8
Белянко Евгений 21 8
Шадаев Максут 649 8
Никифоров Николай 1172 8
Рейман Леонид 1032 8
Орловский Виктор 350 7
Miller Charles - Миллер Чарли 20 7
Valasek Chris - Крис Валасек 9 7
Щеголев Игорь 691 7
Козлов Павел 21 7
Рогозин Дмитрий 94 7
Смятских Алексей 47 7
Демидов Михаил 133 6
Лысенко Эдуард 272 6
Чернышенко Дмитрий 444 6
Лощинин Дмитрий 39 6
Sappin Olivier - Саппен Оливье 6 6
Дегтев Геннадий 168 6
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 5
Бобровников Борис 102 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 5
Ускова Ольга 155 5
Ермолаев Артем 361 5
Евтушенков Владимир 200 5
Массух Илья 221 5
Евтушенко Олег 139 5
Россия - РФ - Российская федерация 123862 1614
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50324 782
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39594 615
Европа 21353 423
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17178 340
Германия - Федеративная Республика 12037 301
Япония 12953 289
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15189 266
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15196 250
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12960 197
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13226 151
Южная Корея - Республика 6304 124
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 122
Земля - планета Солнечной системы 9718 120
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 109
Украина 7303 107
Беларусь - Белоруссия 4331 106
Франция - Французская Республика 7094 96
США - Калифорния 4675 91
Казахстан - Республика 4874 84
Финляндия - Финляндская Республика 3479 72
Россия - СФО - Новосибирск 3739 71
Америка Северная 3025 71
Италия - Итальянская Республика 4232 71
Швеция - Королевство 3499 70
Азия - Азиатский регион 4929 65
Канада 4717 64
Россия - УФО - Екатеринбург 3345 61
Китай - Тайвань 3766 58
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2388 58
США - Нью-Йорк 2811 57
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 55
Индия - Республика 5094 55
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2523 54
Израиль 2613 51
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2338 46
Европа Восточная 3003 45
Испания - Королевство 3609 45
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2034 41
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2566 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15201 1607
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42024 503
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42285 420
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20539 304
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24153 266
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5239 222
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2221 212
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14157 194
Страхование - Страховое дело - Insurance 5200 186
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 679 179
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8339 169
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 155
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4869 135
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8912 127
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6140 127
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4545 120
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Топливо - Контроль топлива 1477 117
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4285 98
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UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 7
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 5
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 4
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 138 4
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 4
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 3
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