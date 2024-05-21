Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Навигация
|

В «Яндекс Картах» появилась возможность уточнить точку прибытия при построении маршрута на автомобиле

Теперь при построении автомобильного маршрута «Яндекс Карты» предлагают уточнить точку, в которой завершится поездка. Это может быть место высадки недалеко от нужного входа или парковка поблизости. Функция работает при поездках в аэропорты, больницы, торговые центры, университеты, парки, а также на вокзалы, рынки и стадионы.

Водитель может выбрать удобную точку прибытия в зависимости от цели поездки: например, чтобы встретить кого-то в аэропорту или оставить машину на парковке на время путешествия. Приложение подскажет, сколько времени займёт путь до нужной точки, и построит к ней оптимальный маршрут. Например, предложит пораньше свернуть с шоссе на парковку или, наоборот, проехать дальше, чтобы оказаться прямо у зоны прилёта аэропорта.

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
Маркет

Размечать точки прибытия помогает специальная технология «Яндекс Карт». Она изучает информацию о самом здании, входах, ближайших парковках, а также учитывает данные о том, где водители обычно заканчивают поездку. Данные о точках прибытия обновляются ежедневно и остаются актуальными. В «Картах» уже разметили более 200 тыс. точек прибытия в Москве и Нижнем Новгороде.

«Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Офисные работники придумали, как с помощью Windows обмануть руководство и меньше работать. Россияне так не смогут

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Новый троян атакует банки по всему миру через Outlook в ОС Windows

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024