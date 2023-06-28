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«Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля

«Лента» вместе с онлайн-сервисом доставки из магазинов и ресторанов «Сбермаркетом» запустила самовывоз в автомобиль клиента. Воспользоваться новым сервисом можно в приложении «Сбермаркет». Для этого необходимо выбрать услугу «Самовывоз», указать данные машины, затем припарковать ее в специально оформленных зонах выдачи заказов на парковке магазина и в приложении нажать кнопку «Я на месте». В течение 5-7 минут сотрудник «Сбермаркет» вынесет заказ и аккуратно уложит покупки в автомобиль. Об этом CNews сообщили представители компании «Лента».

Ожидается, что услуга будет особенно востребована среди автомобилистов, которые хотят сэкономить время по пути домой или на дачу. К заказу доступно более 35 тыс. различных товаров, кроме алкогольной продукции. Ее можно получить только на кассе в торговом зале, предъявив документ, подтверждающий возраст покупателя.

Новым способом получения заказа можно воспользоваться, оформив самовывоз из магазина «Лента», расположенного по адресу: Ленинградская область, Крикковское шоссе, 69. Если пилотный проект окажется успешным, компании планируют масштабировать сервис на другие магазины сети.

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МКПАО «Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 марта 2023 г. под управлением «Ленты» находилось 259 гипермаркетов, 568 супермаркетов и магазинов «Мини лента» общей торговой площадью почти 1,79 млн кв. м. в более чем 200 населенных пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5,5 тыс. кв. м., средняя площадь супермаркета – 800 кв. м., средняя торговая площадь магазинов формата «Мини лента» – 500 кв. м. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб. (около 7,6 млрд долларов США).

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«Сбермаркет» — доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое др. более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

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