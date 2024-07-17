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«Авто.ру» создал новый сценарий продажи автомобиля

Сервис «Авто.ру» разработал алгоритм, который позволяет на 25% ускорить процесс публикации объявления, и сделал продажу автомобиля на сервисе проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

С каждым автомобилем связано большое количество различных маркировок и технических характеристик, которые порой сложно запомнить, даже самым подкованным автолюбителям. Однако каждый владелец наизусть знает госномер своей машины. Именно его разработчики «Авто.ру» выбрали в качестве универсального идентификатора и главного инструмента для заполнения обновленной формы объявления.

В новом сценарии после ввода госномера будут автоматически заполнены 11 технических параметров автомобиля, включая год выпуска и тип двигателя. Вся эта информация подгружается из базы данных «Авто.ру». Для автомобилей, еще не вставших на учет в России, предусмотрена возможность ввода идентификационного VIN-номера.

«Развитие удобной среды для пользователей сервиса и минимизация ошибок в объявлениях — это важные аспекты эволюции нашего сервиса. На этапе тестирования нового сценария пользователи отмечали простоту и скорость заполнения формы, а команда разработки зафиксировала снижение нагрузки на модерацию объявлений», — сказала Ксения Зарецкая, руководитель сервиса «Авто.ру».

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После этого пользователю достаточно добавить несколько фотографий экстерьера и салона машины, указать актуальный пробег и цену продажи. Информативное и оригинальное описание поможет составить YandexGPT. Эта функция была запущена меньше чем год назад и пользуется большой популярностью — сейчас пользователи сохраняют в итоговом описании к объявлению две трети сгенерированного текста.

В результате интеграции нового сценария удалось существенно упростить путь от подготовки объявления до публикации и сделать его доступнее для пользователей. Кроме того, новый сценарий позволяет исключить одну из самых распространенных ошибок — неправильный VIN-номер автомобиля. Таким образом объявление сразу публикуется с корректными сведениями и не требует исправления модераторами сервиса.

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