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Зарецкая Ксения


28.03.2025 От классики до современных байков: «Авто.ру» собрал все мотоциклы в одном каталоге 1
02.08.2024 Больше 100 000 участников сдали «Большой экзамен ПДД» «Авто.ру» на отлично 1
17.07.2024 «Авто.ру» создал новый сценарий продажи автомобиля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Зарецкая Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7529 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 153 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 218 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14015 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 119 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11563 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 597 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 220 1
Стасюк Полина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 809 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1916 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4013 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7588 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 1
Россия - УФО - Челябинская область 1247 1
Россия - УФО - Свердловская область 1544 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17617 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5242 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 677 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1051 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 397 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 79 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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