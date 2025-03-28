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Зарецкая Ксения
|28.03.2025
|От классики до современных байков: «Авто.ру» собрал все мотоциклы в одном каталоге 1
|02.08.2024
|Больше 100 000 участников сдали «Большой экзамен ПДД» «Авто.ру» на отлично 1
|17.07.2024
|«Авто.ру» создал новый сценарий продажи автомобиля 1
Зарецкая Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7529 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 218 1
|Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 597 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 220 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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