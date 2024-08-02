Больше 100 000 участников сдали «Большой экзамен ПДД» «Авто.ру» на отлично

Масштабный социально-образовательный проект «Большой экзамен ПДД» «Авто.ру» завершился в России. В этом году аудитория проекта вновь увеличилась и превысила 1,2 млн участников, которые смогли проверить и улучшить знания правил дорожного движения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Среди вопросов, над которыми участники размышляли дольше всего, прежде чем определиться с ответом, оказались задачи о правилах парковки по чётным и нечетным дням. В среднем пользователям требовалось 35 секунд на размышление, однако правильный ответ смогли дать меньше половины участников. Самой сложной оказалась задача о нарушении правил парковки электромотоциклом в зоне действия информационного знака «Для электромобилей» (8.4.3.1) — на этом вопросе споткнулся 91% участников. Электрический транспорт, несмотря на рост популярности в последние пару лет, остаётся достаточно редким, и не все автолюбители знакомы с особенностями его эксплуатации, включая стоянку.

Максимальное количество правильных ответов было дано на вопрос об обязанностях водителя в случае дорожно-транспортного происшествия: 98% участников корректно указали, что необходимо незамедлительно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

«Мы рады видеть, как год от года растёт аудитория Большого экзамена ПДД Авто.ру, но ещё важнее, что улучшаются результаты участников. Ведь главная цель нашего проекта — это повышение безопасности и общей культуры на дорогах, как со стороны водителей, так и пешеходов, владельцев велосипедов и самокатов», — сказала Ксения Зарецкая, руководитель сервиса «Авто.ру».

По итогам «Большого экзамена ПДД» 2024 г. средний результат пользователей превысил 35 баллов из 60, что на балл выше, чем годом ранее. Еще значительнее увеличилось количество участников, набравших более 45 баллов. Если год назад их было только 70 тысяч, то в этот раз статус отличников получили больше 100 000 пользователей. В среднем на одну попытку требовалось чуть больше 3,5 минут.

«"Большой экзамен ПДД" — это важный инструмент в информировании жителей об изменениях в правилах и развитии безопасного движения на дорогах. Для Департамента транспорта Москвы результаты, показанные участниками проекта, — это возможность качественного исследования того, насколько хорошо водители, пешеходы и владельцы СИМ знакомы с правилами», — сказала Полина Стасюк, руководитель проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы.

В рейтинге регионов страны по количеству участников лидерами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург и Свердловская область. Жители Краснодарского края опередили представителей Нижегородской и Ростовской областей. Самый высокий средний балл — 37 — показали пользователи из Северной столицы, совсем немного им уступили участники из Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. Разрыв составляет лишь несколько сотых балла. По 35 баллов в среднем набрали пользователи в Республике Татарстан, Воронежской, Челябинской, Тульской, Тюменской областях, а также жители Красноярского края.

Партнерами проекта стали Департамент транспорта Москвы, ЦОДД, самокаты «Яндекс Go», «Яндекс Заправки», автошкола «Баранка».