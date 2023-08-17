«Росэлектроника» представила автомобильную станцию спутниковой связи для МЧС России

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новую автомобильную станцию спутниковой связи, разработанную для МЧС России. В аппаратуре реализована функция автоматического наведения антенны на спутник, а конструкция, вес и габариты позволяют оперативно развернуть оборудование во время стоянки. Станция выдерживает жесткий шторм со скоростью ветра до 30 м/с.

Оборудование предназначено для организации широкополосной связи в полевых условиях при температуре от -45 до +55°С и способно работать в Ku-, Ka- и Q/Ka - диапазонах частот благодаря применению сменных облучателей. Максимальная скорость передачи данных по спутниковому каналу зависит от режима работы станции и достигает 54 Мбит/с.

Автомобильная станция спутниковой связи разработана НПЦ «Вигстар» (входит в «Росэлектронику») в соответствии с поручением главы МЧС России менее чем за 1 год. На сегодняшний день аппаратура проходит типовые испытания в составе мобильных узлов связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС), которые выпускаются входящим в «Росэлектронику» Рязанским радиозаводом и поставляются МЧС России. После завершения испытаний планируется включить автомобильные станции спутниковой связи в состав МУС ЧС.

«Новая аппаратура позволяет оперативно организовать спутниковый канал, она не имеет отечественных аналогов и не уступает по техническим характеристикам импортному оборудованию. Радиостанция может применяться не только службами экстренного реагирования, но также может использоваться силовыми ведомствами и операторами связи», – сказал генеральный директор НПЦ «Вигстар» Анатолий Попович.

Ранее в этом году предприятие разработало компактные спутниковые станции весом до 10 кг и начало их серийные поставки для комплектации МУС ЧС.