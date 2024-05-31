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Гостям Татарстана стал доступен бесплатный аудиогид МТС «Казань-Болгар» на татарском языке

МТС запустила адаптированный для татароязычной аудитории бесплатный автомобильный аудиогид по 180-километровому маршруту «Казань-Болгар». Русская версия аудиоэкскурсии была выпущена прошлым летом, татарскую также можно будет послушать онлайн или скачать в приложении «МТС Live», он доступен для абонентов любых операторов.

Автомобильный аудиогид МТС включает в себя описание около 50 локаций в Лаишевском, Алексеевском, Спасском районах республики и достопримечательности Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника. В виртуальную экскурсию длиной около двух часов вошли самые яркие эпизоды истории средневекового государства Волжской Булгарии и его столицы Болгар, теперь уникального музея-заповедника под открытым небом – Булгарского городища.

Аудиогид рассказывает о знаменитых жителях республики, в частности, поэте Гаврииле Державине, чье родовое имение находится в Лаишевском районе, и о событиях нашего времени – таких, как строительство целого поселка на берегу Камы для съемок популярного российского сериала. Голосом аудиогида стала известная телеведущая Айзиля Батырханова.

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Бесплатная автомобильная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе «МТС Live». Перед началом экскурсии достаточно скачать приложение «МТС Live» на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти автомобильный аудиогид «Казань-Болгар» на татарском языке и следовать по маршруту. Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«Ежегодно весной в Татарстане проводятся мероприятия в память о дне принятия ислама волжскими болгарами. Болгар за это время принимает десятки тысяч гостей – татарстанцев, представителей духовных управлений мусульман России, ближнего и дальнего зарубежья, мусульманских общин с разных уголков страны и мусульманского мира. Мы приурочили запуск татарской версии нашего бесплатного автомобильного аудиогида к этим мероприятиям и к началу туристического сезона. И надеемся, что с ним путешествие к туристической жемчужине Татарстана станет еще комфортнее и для татароязычных гостей Болгара», – сказал Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.

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