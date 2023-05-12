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Автовладельцы смогут отследить углеродный след своего автомобиля

Автовладельцы смогут отследить углеродный след своего автомобиля. Такую информацию сообщит им цифровой двойник их транспортного средства. О новой разработке рассказали в НТИ «Автонет».

Данные планирует предоставлять InsureTech-провайдер Simble на основе информации цифровой модели пользователя, который зарегистрируется в приложении с возможностью оформить полис каско на время пользования автомобилем. Передача необходимых данных в аналитическую платформу происходит только при согласии автовладельца.

«Мы создали аналитическую платформу, способную с высокой скоростью оценивать поведение водителя на дороге. Соответствующие данные о пользователе предоставляют сенсоры смартфона в моменты движения транспортного средства. Агрегированная информация с помощью алгоритмов ИИ совмещается с техническими характеристиками транспортного средства, и на основе проведенного анализа платформа прогнозирует выделяемый углеродный след машины за определенный период времени», — отметили в Simble.

Таким образом для каждого активного пользователя будет построен персональный прогноз загрязнения окружающей среды на основе технических данных и практики использования автомобиля, включая манеру вождения.

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Для создания достоверной аналитики потребуется около 2-3 месяцев пользования приложением. В Simble добавили, что новое решение будет бесплатным и позволит детально оценить ущерб окружающей среде.

«Каждый автовладелец получит возможность в режиме онлайн добровольно передавать обезличенную информацию об углеродном следе своего автомобиля. Это даст возможность собрать детальную, сегментированную информацию о загрязнении окружающей среды с привязкой к любой местности, включая конкретную улицу города в точное время. Информация может быть использована экологическими организациями для решения текущих задач», — отметили в компании.

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