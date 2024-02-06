Распознавание листьев салата и курение в служебном автомобиле — «Билайна бизнес» рассказал, как клиенты использовали искусственный интеллект в 2023 г.

Команда по искусственному интеллекту и большим данным «Билайна» проанализировала выборку из 500 запросов клиентов за 2023 г. Самым популярным оказалось компьютерное зрение, а отрасль его внедрения — промышленность. Это 48% всех запросов, далее следует видеоаналитика и видеонаблюдение в ритейле, логистике и строительстве. Геоаналитика и инструменты глубокой аналитики данных для маркетологов заняли второе и третье место по популярности, набрав 25 и 21% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Наиболее распространенными бизнес-задачами, которые бизнес был готов решить с помощью нейросетей, стали: контроль ношения средств индивидуальной защиты в цехах и на опасных/отдаленных производственных объектах, например, нефтеналивных станциях, шахтах, угольных карьерах; дефектоскопия и контроль качества продукции – от подшипников до тортов; подсчет посетителей, минимизация краж и контроль допустимой длины очереди в магазинах одежды, оптовой продажи керамических покрытий и автозапчастей; наблюдение за продукцией на конвейерной ленте с целью узнать о попадании на нее посторонних предметов; аккуратное обращение с товаром на складе как производителей продуктов питания, металлических изделий, так и логистических центров; курение в неположенном месте, например, около станка, в служебном автомобиле или на складе с сухими смесями; оперативное уведомление о появлении дыма или огня внутри или снаружи объекта.

Топ-5 интересных запросов клиентов в 2023 г. на компьютерное зрение по мнению команды билайн бизнес: контроль откорма свиней агропромышленного холдинга; контроль качества нанесения клейма на рельсы в металлургическом комбинате; распознавание листьев салата и контроль их роста у производителя продуктов питания; своевременное сообщение о несвойственном поведении в бассейне фитнес-центра и в цехах вагоностроительного предприятия (выявление несчастных случаев); сообщение о появлении крупных диких животных на территории мясокомбината.

С помощью геоаналитики министерства и ведомства из более чем 20 регионов хотят разграничивать потоки дачников из ближайших округов и моряков от основного турпотока; сформировать карту «серых зон», где мало гостиниц, но есть точки притяжения туристов, чтобы изменить ее; точнее понимать портрет туристов и формировать программу мероприятий и маршруты, которые будут им интересны. Для решения задач клиентов «Билайн» формирует агрегированные статистические отчеты по динамике перемещения групп пользователей, исключающие передачу сведений о конкретных лицах и их местонахождении.

Самая распространенная задача по геоаналитике связана с желанием региональных властей оценить существующий туристический поток. Предполагаемые пол, возраст, домашний регион, длительность пребывания гостей, профиль их деятельности — эти сведения помогают принимать управленческие решения о развитии туристической инфраструктуры. Для определения параметров аудитории используются предиктивные математические модели, позволяющие определить вероятные характеристики пользователей, согласившихся на обработку данных.

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Третьим по популярности направлением стали инструменты для маркетологов на основе глубокой аналитики данных. Это кросс-использование трех инструментов: digital indoor — реклама на экранах в торговых сетях, сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» и геоаналитики. Бренды и рекламные агентства хотели оценить с их помощью востребованность продуктовой линейки, открыть кофейни и салоны красоты в наиболее подходящих локациях, протестировать креативы перед запуском рекламной кампании, оценить бренд работодателя и изменение восприятие бренда после спонсорского участия в фестивале.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.