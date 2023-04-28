Открыты все пути: на mos.ru теперь можно пополнить лицевой счет транспондера

Пополнить счет транспондера для проезда по платным участкам дорог теперь можно в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Благодаря новой функции сервиса автомобилистам станет удобнее следить за балансом на устройстве и вовремя вносить оплату. О новой опции рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

Транспондер — это небольшое электронное устройство, которое устанавливают на лобовом стекле автомобиля для автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог. Для этого необходимо, чтобы на лицевом счете транспондера было достаточно средств.

«Теперь для того, чтобы пополнить счет транспондера, столичным автомобилистам не обязательно пользоваться сайтом или приложением оператора, обслуживающего конкретную автодорогу. Внести средства можно в привычном для миллионов горожан интерфейсе сервиса “Мои платежи” на портале mos.ru. Это особенно удобно для тех, кто часто пользуется порталом для оплаты счетов за ЖКУ, городской телефон, автомобильных штрафов и других начислений, — теперь одновременно с другими счетами можно будет пополнить баланс транспондера или проконтролировать, что сумма на нем достаточна для оплаты проезда. Сегодня к сервису подключено два оператора коммерческих автодорог, продолжается работа по подключению новых партнеров», — сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

Уже сейчас транспондеры подключенных к сервису операторов позволяют оплачивать проезд по любым платным участкам дорог в России.

Как пополнить транспондер на портале mos.ru

Если пользователь указал один и тот же номер телефона и в личном кабинете на mos.ru, и в договоре с оператором платных дорог, лицевой счет транспондера автоматически появится в сервисе «Мои платежи». Если устройство привязано к другому номеру телефона, необходимо вручную добавить информацию о нем в профиле. Для этого в разделе «Документы и данные» нужно найти вкладку «Транспорт» и нажать кнопку «Добавить транспондер».

Сервис «Мои платежи» автоматически сформирует шаблон для пополнения счета транспондера, он будет отображаться вместе с балансом лицевого счета в соответствующем разделе. Благодаря этой функции пользователю не придется каждый раз вводить данные транспондера и другую информацию — останется только нажать кнопку «Перейти к оплате».

Если у пользователя есть несколько транспондеров разных операторов, сервис создаст свой шаблон для каждого из устройств. Здесь будет отображаться баланс лицевого счета и рекомендуемая сумма пополнения, которую можно скорректировать.

Транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) могут оплатить также пользователи сервиса «Мои платежи», не имеющие транспондера. Автовладельцы из Москвы и Московской области могут передвигаться по магистрали бесплатно. Если машина зарегистрирована в другом регионе или государстве, счет выставят по серии и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в течение пяти дней после совершения поездки. Для этого указанная информация должна быть внесена в личном кабинете на mos.ru. Подробнее о проезде по МСД можно узнать на специальной странице.

Автовладельцы могут оплатить парковку, эвакуацию и штрафы в сервисе «Мои платежи» на mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Начисления автоматически отображаются в разделе «Счета к оплате», если в личном кабинете указаны данные водительского удостоверения и СТС.

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Сервис «Мои платежи» — один из самых востребованных среди москвичей. Он автоматически находит неоплаченные счета, предоставляет доступ к архиву, позволяет настроить автоплатеж или создать шаблон. Здесь можно оплачивать один или несколько счетов без необходимости каждый раз заполнять формы и указывать реквизиты.