«Авто.ру Бизнес» внедрил оценку кредитного потенциала авто для дилеров

«Авто.ру Бизнес» первым на рынке запускает инструмент «Кредитный потенциал», который поможет на этапе оценки и выкупа автомобиля с пробегом оценить вероятность его дальнейшей перепродажи в кредит. Продукт дает возможность дилеру точнее спрогнозировать кумулятивную маржу ещё на этапе выкупа автомобиля, что в итоге напрямую влияет на доход дилерских центров. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

При оценке подержанных автомобилей дилерам важно верно рассчитать потенциальную цену дальнейшей продажи. Цена выкупа автомобиля при продаже в кредит и за наличные средства часто значимо отличается: известно, что дилерские центры могут получить дополнительный доход за счёт комиссионных от банков в случае продажи авто в кредит. Кредитный потенциал от «Авто.ру» Бизнес помогает определить, будет ли у дилера возможность увеличить кумулятивную маржу или получить доход при дальнейшней продажи автомобиля за заёмные средства.

В основе работы оценки кредитного потенциала лежит нейронная сеть, которая обучается на данных кредитных брокеров и информации о залогах из «Отчетов» «Авто.ру».

Кроме того, нейросеть учитывает такие характеристики автомобиля, как бренд, модель, привод, пробег, год выпуска, поколение и т.д. Далее для каждого автомобиля рассчитывается вероятность продать его в кредит. Для максимально точного прогноза дилеры могут передать данные по своей истории кредитных продаж — нейросеть дополнительно учтет полученную статистику истории продаж и предложит персонализированную оценку для определенного дилера.

Новый инструмент будет полезен как клиентам, которые не учитывали вероятность продажи автомобиля в кредит при определении цены выкупа, так и дилерским центрам, которые уже вели статистику по своим продажам для понимания кредитного потенциала: оценка от «Авто.ру Бизнес» даст более точный прогноз в удобной форме, снизит нагрузку на персонал, обеспечит непрерывность бизнес-процессов вне зависимости от кадровых изменений в компаниях.

Информация о кредитном потенциале доступна дилерам в личном кабинете «Авто.ру Бизнес» в карточках автомобилей. Возможность просмотра показателя «Кредитный потенциал» отдельно не тарифицируется, инструмент доступен для всех клиентов «Авто.ру Бизнес».

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«Авто.ру Бизнес» — система продуктов и сервисов для развития автобизнеса на всех этапах: от пополнения склада и привлечения покупателей до анализа продаж и повышения компетенций персонала. Сервис входит в группу компаний «Яндекс». В 2023 г. «Авто.ру Бизнес» объединил компетенции и технологии CM.Expert, «Авто.ру» и «Яндекса» в систему, предоставляя больше данных, возможностей и поддержки для клиентов.