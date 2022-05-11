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Дизель дизельная энергетика дизельное топливо солярка



11.05.2022 Новая система контроля качества в «Компании Дизель» на базе сервисов «Телфин» увеличила клиентский поток на 15%
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза
05.03.2009 "Вин Дизель Wheelman": Коллекционное издание
26.02.2009 "Вин Дизель Wheelman" в печати
19.07.1999 Дизель-генераторный агрегат F.G.Wilson для бесперебойного питания электросети

Публикаций - 269, упоминаний - 269

Дизель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MAS Elektronik AG 190 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 21
Schneider Electric 518 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1359 13
Ростех - Автоматика Концерн 1504 12
IBM - International Business Machines Corp 9218 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 12
Uptime Institute 206 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8099 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 11
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 417 10
Microsoft Corporation 23602 9
7076 9
HP Inc. 5568 8
1С-ИжТиСи 6391 7
АйТи 1291 7
Cisco Systems 4894 7
Крок - Croc 1716 7
NVision Group - Энвижн Груп 670 6
STULZ 24 6
Siemens AG - Siemens Group 2549 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1825 6
Цифра ГК 2166 5
Mustek Systems 81 5
Huawei 3537 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2531 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 963 5
DataPro - ДатаПро 78 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 467 4
Теко НПК 411 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 959 4
Amazon Inc - Amazon.com 2816 4
Oracle Corporation 6338 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Meta Platforms - Facebook 4347 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 4
Cloud4Y 225 3
Омникомм - Omnicomm 164 3
Avision 10 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 26
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 10
РЖД - Российские железные дороги 1639 7
ОСК - Адмиралтейские верфи 27 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 6
ВТБ - ВТБ24 660 5
Россети Ленэнерго 2361 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 344 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 388 3
Алроса АК 137 3
Daikin 45 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 362 3
Мосэнерго ПАО 125 3
Роснефть НК - нефтяная компания 478 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 394 3
Альфа-Банк 1607 3
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 9 2
Volvo Penta 6 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 226 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 169 2
Евросеть 1401 2
Газпром ПАО 1164 2
Меркури - Mercury 232 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 2
DELMAG Diesel Pile Hammers 2 2
ПСБ - Промсвязьбанк 740 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 442 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
Lockheed Martin 751 2
Renault Groupe 147 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3077 5
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 5
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 197 4
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 298 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2844 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 3
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 3
Федеральное казначейство России 1561 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 36 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 113 2
Правительство Москвы 2011 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 333 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 77 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1678 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1209 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 27 1
Судебная власть - Judicial power 2112 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 11 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
TIA - Telecommunications Industry Association 86 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 208 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1291 122
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9605 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 77
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11487 72
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8958 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 60
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4715 54
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3320 47
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2283 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 44
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15107 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15150 34
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 870 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26224 31
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8715 30
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3043 30
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 714 30
Принтер лазерный 578 30
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 643 29
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3436 29
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11034 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17713 27
СКИМ - системы контроля и мониторинга 1847 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9881 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17434 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17468 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8387 19
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1262 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10152 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8213 17
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7854 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22436 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2434 15
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1645 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2624 14
Виртуализация - Virtualization 4859 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 14
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2009 14
Apple iPhone 6 6208 16
Schneider Electric APC InfraStruxure 60 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6605 7
Microsoft Windows 2000 12721 7
Eaton Powerware ИБП 67 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 5
Linux OS 8346 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2936 4
Microsoft Azure 1325 4
Microsoft Windows 14534 4
ВГТРК Смотрим 523 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4818 4
Microsoft Exchange 1340 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 3
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 90 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 3
Linxdatacenter ЦОД 32 3
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2878 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 181 3
Schneider Electric Uniflair BREF 14 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1084 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 16 2
Microsoft Office 365 867 2
Juniper Networks - Juniper QFabric - Juniper QFX Series 4 2
Mustek ScanExpress 5 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 73 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 318 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 819 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 2
Microsoft Office 3465 2
РЖД ЦОД 7 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 2
DataSpace ЦОД 32 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 2
Google YouTube - Видеохостинг 2449 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 2
Pegasus 76 2
Крок ЦОД Компрессор- 24 2
Андронов Сергей 21 4
Емельянов Станислав 67 3
Таракин Алексей 4 3
Григорьев Александр 21 3
Переведенцев Александр 8 3
Маршанкулов Казим 2 2
Богданчиков Евгений 10 2
Фокин Николай 18 2
Сорокин Олег 5 2
Корнеев Сергей 83 2
Ситников Игорь 10 2
Вирцер Евгений 29 2
Малис Александр 157 2
Письменский Олег 7 2
Авдеев Сергей 26 2
Богданов Кирилл 112 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
Шелестенко Алексей 9 2
Козлов Александр 61 2
Чирков Тарас 8 2
Рангульт Евгений 2 2
Александров Владимир 5 2
Солдатов Алексей 95 2
Лукошков Дмитрий 31 2
Афанасьев Денис 52 1
Путин Владимир 2759 1
Долин Евгений 7 1
Мишустин Михаил 495 1
Христенко Виктор 42 1
Садриев Даниил 3 1
Горшков Александр 14 1
Аитов Тимур 197 1
Бекмамбетов Тимур 10 1
Тарасенко Алексей 16 1
Ресин Владимир 8 1
Рабовский Семен 32 1
Кузнецов Александр 97 1
Макаров Вадим 28 1
Слизень Виталий 242 1
Скрябин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 124181 159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 70
Германия - Федеративная Республика 12120 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15249 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13238 36
Европа Восточная 3004 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 32
Германия - Гамбург 170 30
Европа 21383 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2389 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6349 16
Россия - Сибирь 2092 10
Франция - Французская Республика 7102 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 9
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Земля - планета Солнечной системы 9819 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 9
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Солнце - звезда Солнечной системы 4916 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3354 8
Арктика - Арктический регион 538 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2638 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1434 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2571 6
Ирак - Республика 695 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1437 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1297 6
Украина 7309 6
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Канада 4717 6
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Азия - Азиатский регион 5003 5
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Россия - ДФО - Амурская область 558 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 43
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3513 43
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1705 41
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4265 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5280 8
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