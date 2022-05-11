Дизель дизельная энергетика дизельное топливо солярка
Дизель упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андронов Сергей 21 4
|Емельянов Станислав 67 3
|Таракин Алексей 4 3
|Григорьев Александр 21 3
|Переведенцев Александр 8 3
|Маршанкулов Казим 2 2
|Богданчиков Евгений 10 2
|Фокин Николай 18 2
|Сорокин Олег 5 2
|Корнеев Сергей 83 2
|Ситников Игорь 10 2
|Вирцер Евгений 29 2
|Малис Александр 157 2
|Письменский Олег 7 2
|Авдеев Сергей 26 2
|Богданов Кирилл 112 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
|Шелестенко Алексей 9 2
|Козлов Александр 61 2
|Чирков Тарас 8 2
|Рангульт Евгений 2 2
|Александров Владимир 5 2
|Солдатов Алексей 95 2
|Лукошков Дмитрий 31 2
|Афанасьев Денис 52 1
|Путин Владимир 2759 1
|Долин Евгений 7 1
|Мишустин Михаил 495 1
|Христенко Виктор 42 1
|Садриев Даниил 3 1
|Горшков Александр 14 1
|Аитов Тимур 197 1
|Бекмамбетов Тимур 10 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Ресин Владимир 8 1
|Рабовский Семен 32 1
|Кузнецов Александр 97 1
|Макаров Вадим 28 1
|Слизень Виталий 242 1
|Скрябин Олег 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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