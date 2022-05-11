Новая система контроля качества в «Компании Дизель» на базе сервисов «Телфин» увеличила клиентский поток на 15%

Российский телеком-провайдер «Телфин» продолжил обновление коммуникационной сети «Компании Дизель», крупнейшего в России производителя дизельно-генераторных установок. В рамках цифровой трансформации «Компания Дизель» подключила дополнительные сервисы виртуальной АТС «Телфин.офис» — «Оценка качества телефонного обслуживания» и «Контроль пропущенных» для повышения уровня сервиса и автоматического повторного звонка на непринятые вызовы клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфина».

«Компания Дизель» уже 10 лет использует для связи с клиентами IP-телефонию. Корпоративная телефонная сеть построена на базе АТС «Телфин.офис» с подключением виртуальных номеров Ярославля и Москвы, где расположены головные офисы предприятия. По мере роста производства и расширения партнерской сети телеком-инфраструктура продолжает развиваться за счет федеральных номеров и сервиса FMC. Сегодня к корпоративной телефонной сети подключено около 200 сотрудников.

«Новым сервисом в системе контроля качества стало решение по автоматизации обработки пропущенных звонков. Благодаря быстрому реагированию на непринятые вызовы нам удалось только за I квартал 2022 г. на 100% сократить число пропущенных обращений. Работа с такими вызовами стала более персонализированной за счет настройки различных схем автоперезвона в зависимости от региона, откуда поступил звонок. В результате повысилась эффективность работы службы поддержки и на 15% увеличилось число повторных обращений в компанию», — сказал Александр Козлов, руководитель ИТ-службы «Компании Дизель».

Дополнительно для работы с качеством обслуживания клиентов в «Компании Дизель» начали использовать модуль «Оценка разговоров», который позволяет фиксировать аналитический срез и вести учет степени удовлетворенности клиентов по итогам телефонных консультаций. У компании появилась возможность контролировать коммуникации сотрудников всех отделов, видеть динамику их показателей в разные временные периоды. Данный сервис помогает определять наиболее результативных и компетентных специалистов, выявлять недовольства клиентов и оперативно на них реагировать.

«В производственных компаниях цикл сделки может занимать достаточно продолжительное время, поэтому организации прикладывают максимум усилий, чтобы клиент был доволен не только товарами, но и уровнем сервиса. Аналитика обращений — одна из ключевых бизнес-задач в данном сегменте. Многие клиенты “Телфин” в сфере производства ведут запись абсолютно всех телефонных звонков с их последующей расшифровкой и изучением. Конечно, на это уходит масса времени, поэтому сервисы по автоматизации контроля звонков сейчас являются приоритетными», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Компания Дизель» также подключила и использует для записи звонков хранилище на 450 ГБ — это более 4,5 млн минут разговоров. Для обработки такого объема обращений организация рассматривает возможность использования голосовых ботов с функцией речевой аналитики. Благодаря данному решению можно значительно снизить нагрузку на сотрудников и существенно повысить качество обслуживания клиентов с минимальными временными и финансовыми вложениями.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.