Астрономия Космос Пилотируемая космонавтика Human spaceflight manned spaceflight crewed spaceflight
Для обозначения человека, совершившего космический полёт, а, зачастую, также для указания страны, гражданином которой этот человек является, в разных странах мира используются следующие термины:
- «космонавт» — используется в России
- «астронавт» — используется в США
- «раумфарер» — используется в ряде германских языков
- «тайконавт» — используется в Китае
- «виоманавт» — используется в Индии
- «уджуин» — используется в Южной Корее
- «гарышкер» — используется в Казахстане
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Bush George - Буш Джордж 305 2
|Wright (brothers) - Райт (братья) 32 2
|Крикалев Сергей 26 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Сергунина Наталья 282 2
|Завалишина Евгения 27 1
|Королев Сергей 38 1
|Сукорская Эльвира 1 1
|Смирнова Анастасия 1 1
|Лазарев Михаил 2 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Фурсин Алексей 148 1
|Шемяков Александр 1 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 1
|Ускова Ольга 155 1
|Евтушенко Олег 135 1
|Батурин Юрий 7 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Радио России - радиостанция 48 2
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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