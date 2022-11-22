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Астрономия Космос Пилотируемая космонавтика Human spaceflight manned spaceflight crewed spaceflight

Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight

​​Для обозначения человека, совершившего космический полёт, а, зачастую, также для указания страны, гражданином которой этот человек является, в разных странах мира используются следующие термины:

 

Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов. Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов.
Некоторые виды скафандров, когда либо использовавшиеся человечеством при полётах в космос. Производство космического скафандра обходится в примерно 12 000 000 $ Некоторые виды скафандров, когда либо использовавшиеся человечеством при полётах в космос. Производство космического скафандра обходится в примерно 12 000 000 $
A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный». A7L — те самые скафандры, в которых находились астронавты NASA во время лунных миссий Аполлон. Нил Армстронг, скафандр которого вы видите на фотографии, описывал его как «прочный, надёжный и почти приятный».
Космонавты носят одноразовое белье и меняют его три раза в день, так как на борту нет стиральной машины, а использованную одежду просто выбрасывают. Космонавты носят одноразовое белье и меняют его три раза в день, так как на борту нет стиральной машины, а использованную одежду просто выбрасывают.
В скафандре есть устройство, предназначенное для того, чтобы предохранить уши от перепада давления, в случае если их начинает закладывать. Им также космонавты могут почесать нос. В скафандре есть устройство, предназначенное для того, чтобы предохранить уши от перепада давления, в случае если их начинает закладывать. Им также космонавты могут почесать нос.
18 марта 1965 г первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместному космическому кораблю «Восход-2» была поставлена задача: выход человека в открытое космическое пространство. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Для выхода в открытый космос был создан специальный скафандр «Беркут». 18 марта 1965 г первый в истории выход человека в открытый космос. Двухместному космическому кораблю «Восход-2» была поставлена задача: выход человека в открытое космическое пространство. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. Для выхода в открытый космос был создан специальный скафандр «Беркут».
Как проходит двухгодичная подготовка космонавтов.


22.11.2022 «Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах 1
06.10.2022 Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО 1
29.09.2022 Eurasian Space Ventures представила экспериментальный космический модуль 1
20.09.2022 Познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве 22-24 сентября 1
25.04.2022 Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
18.02.2022 Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе 1
11.01.2022 Технологии Cisco Webex будут использоваться в лунной миссии Artemis I 1
23.12.2021 Добыча воды на луне и видеоэкран на небе: в Москве пройдет «Ночь технологических стартапов» 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
15.11.2021 Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга 3
03.09.2021 Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны 1
16.04.2021 Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне? 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
30.03.2021 Первый космический отель: как это будет? 3
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
09.03.2021 Как будет работать межпланетный интернет? 1
05.03.2021 Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны? 1
17.02.2021 Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю 1
29.01.2021 Более 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года 1
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 1
06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска 1
14.12.2020 Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне 1
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 1
07.12.2020 Найден способ получить кислород на Марсе 2
27.11.2020 Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха 1
17.08.2020 На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем? 1
20.03.2020 «Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот 1
17.03.2020 Oneweb посвятит запуск спутников космонавту Алексею Леонову 1
07.11.2019 «Яндекс» создал беспилотного робота-курьера. Видео 1
02.09.2019 Для чего российский робот отправился на МКС 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 2
25.06.2019 «Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных 1
29.05.2019 Ericsson будет готовить кадры для цифровизации России 1
11.05.2019 Джефф Безос показал макет космического корабля для высадки на Луну 1
05.12.2018 Samsung Electronics открыла сервисные центры в Москве, Петербурге и Красноярске 1

Публикаций - 971, упоминаний - 1240

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 4
Spirit DSP - Спирит Корп 443 2
РТСофт - RTSoft 86 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 2
Прогноз 1647 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Microsoft Corporation 23395 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 53 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 1
Globalstar - Глобалстар 166 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 2
Boeing 987 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 120 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 34 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 47 1
ULA - United Launch Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 1
XCOR Aerospace 15 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Наукоград - технопарк 109 1
Virgin Galactic 34 1
Самолёт ГК 1649 1
Lockheed Martin 750 1
Союзмультфильм - киностудия 33 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Татнефть 206 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
Президент Российской Федерации 3492 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 538 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
Правительство Москвы 1965 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 53 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 250 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 2
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления закупками 389 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 212 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
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