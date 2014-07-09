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Бензин Gasoline горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)

Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)

Какой двигатель экологичнее: на бензине или на газе? - Газ экологичнее.

    • Бензин в основном состоит из углеводородных молекул, содержащих 4–12 атомов углерода и, соответственно, 10–26 атомов водорода. При сгорании на каждые 10 молекул воды образуется 9 молекул углекислого газа: CO2/H2O = 0,9.
    • Сжиженный природный газ состоит из коротких углеводородов, в основном от метана (CH4) до пропана (C3H8). Поскольку водорода в нем больше, доля CO2 в выхлопе снижается: CO2/H2O = 0,7.
    • А при использовании чистого метана углеродный след еще меньше: CO2/H2O = 0,5. К тому же в бензине всегда есть примеси и добавки, от которых в выхлопе появляются другие вредные составляющие.

09.07.2014 Биотопливо оказалось вреднее бензина
22.10.2013 Создан автомобильный «самописец» для экономии бензина и вызова экстренных служб
17.07.2013 В справочнике 2ГИС появились новые подробности об АЗС
17.06.2013 В России при помощи чипов недолили бензина на миллионы
27.05.2013 Дешевый бензин: фильтруй нефть по форме, а не размеру
08.02.2012 Дизель из бензина: ученые нашли катализатор
01.02.2012 Весь автотранспорт США переведут с бензина на газ
22.12.2011 Оплатить бензин на АЗС «Нефтьмагистрали» будет можно с помощью «Qiwi Кошелька»
02.12.2011 Водородный "бензин": транспорт и энергетика станут экологичными
08.02.2008 Биотопливо оказалось пострашнее бензина
06.07.2007 Почем бензин?
12.04.2007 Превью Frontlines: Fuel of War. Бензиновый кризис
09.02.2006 Топливо на спирте экологически опасно?
21.09.2000 Хакеры продолжают атаковать сайты компаний, поддерживающих повышение цен на бензин
15.09.2000 Хакерские атаки в поддержку акции против повышения цен на бензин становятся массовыми
14.09.2000 Новый сайт сообщает британцам, где можно купить бензин
24.12.1999 США грозит дефицит бензина еще до наступления Нового Года

Публикаций - 382, упоминаний - 419

Бензин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 12
IBM - International Business Machines Corp 9167 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз 38 1
Globalstar - Глобалстар 166 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
PayPal 644 1
BBK Electronics Corp 277 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 1
Самолёт ГК 1649 9
Шоколадница - сеть кофеен 41 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 2
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Intel XScale PXA 167 4
Яндекс.Карты и Транспорт 386 3
Nokia Symbian OS 1399 1
Яндекс.Плюс 102 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Nokia Sirocco 97 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 26
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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