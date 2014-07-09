Индексная книга CNews*
Бензин Gasoline горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей)
Какой двигатель экологичнее: на бензине или на газе? - Газ экологичнее.
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- Бензин в основном состоит из углеводородных молекул, содержащих 4–12 атомов углерода и, соответственно, 10–26 атомов водорода. При сгорании на каждые 10 молекул воды образуется 9 молекул углекислого газа: CO2/H2O = 0,9.
- Сжиженный природный газ состоит из коротких углеводородов, в основном от метана (CH4) до пропана (C3H8). Поскольку водорода в нем больше, доля CO2 в выхлопе снижается: CO2/H2O = 0,7.
- А при использовании чистого метана углеродный след еще меньше: CO2/H2O = 0,5. К тому же в бензине всегда есть примеси и добавки, от которых в выхлопе появляются другие вредные составляющие.
Публикаций - 382, упоминаний - 419
Бензин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel XScale PXA 167 4
|Яндекс.Карты и Транспорт 386 3
|Nokia Symbian OS 1399 1
|Яндекс.Плюс 102 1
|Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
|Nokia Sirocco 97 1
|Земля - планета Солнечной системы 9676 26
|Беларусь - Белоруссия 4165 2
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 1
|Австрия - Австрийская Республика 1110 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.