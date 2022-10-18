Индексная книга CNews*
Электроэнергетика Электроснабжение Линия электропередачи, ЛЭП Электросетевой комплекс отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии
- Smart Grid - Умные сети электроснабжения
Публикаций - 1703, упоминаний - 1865
Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2750 30
|Кириенко Сергей 147 7
|Чубайс Анатолий 207 7
|Кабанов Владимир 174 6
|Чернышенко Дмитрий 444 5
|Хлебников Владимир 5 5
|Корнеев Сергей 83 5
|Ахмадинежад Махмуд 40 5
|Криницкий Игорь 26 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
|Румянцев Александр 15 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 4
|Богданов Кирилл 112 4
|Левкевич Михаил 60 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 4
|Мишустин Михаил 490 4
|Адров Дмитрий 34 4
|Рейман Леонид 1032 4
|Медведев Дмитрий 1631 4
|Черных Дмитрий 16 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 3
|Иванов Сергей 370 3
|Кузнецов Андрей 54 3
|Карпов Илья 31 3
|Дружинин Евгений 21 3
|Дегтев Геннадий 168 3
|Сасыкин Виталий 3 3
|Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 3
|Демин Владимир 26 3
|Гутман Виктор 17 3
|Сазонов Семен 6 3
|Бартенева Мария 29 3
|Меднов Сергей 124 3
|Кравченко Константин 78 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Ларичев Юрий 16 3
|Земков Сергей 157 3
|Вексельберг Виктор 153 3
|Мизиева Анна 7 3
|Пасеков Владимир 24 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.