Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113466
ИКТ 9224
Организации 7242
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3066
Системы 19540
Персоны 44660
География 1785
Статьи 1317
Пресса 938
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1804
Мероприятия 814

Электроэнергетика Электроснабжение Линия электропередачи, ЛЭП Электросетевой комплекс отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии

Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии


18.10.2022 «Россети» запустили услугу установки солнечных электростанций малой мощности «под ключ»
18.01.2022 Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России
25.12.2021 Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков
13.10.2021 Программный комплекс ученых Пермского Политеха оптимизирует электроснабжение на предприятиях
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях
04.12.2019 «Автоматика» и «Электросеть» договорились о сотрудничестве
03.10.2019 Москва внедряет решение для слежки за рабочими, которые медленно ремонтируют электросети
09.07.2019 «Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети
25.10.2018 «Сименс» и «Бентли cистемс» объявили о запуске комплексного решения для электростанций
01.03.2018 В России создана интеллектуальная солнечная электростанция
21.11.2017 КРОК обеспечила электроснабжение нового автомобильного завода
31.05.2017 Зачем нужны сетевые фильтры? Выбор сетевого фильтра на примере модели APC PM5U-RS
12.04.2017 Электроэнергия от беспилотников: новый подход к ветроэнергетике
17.02.2016 iPhone, не подключенный к электросети, загорелся и чуть не сжег квартиру. Фото
03.02.2016 Электростанция Enex запущена в эксплуатацию на Сахалине
22.07.2015 Связь по электросети: кому и зачем это нужно
30.09.2014 В МУП г. Череповец «Электросеть» внедрили Directum
26.08.2014 ИБП Powercom обеспечивают стабильное электроснабжение железнодорожных билетных касс
14.01.2014 «Прогресс-Экология» управляет производством фильтров для атомных электростанций с помощью Sage ERP X3
28.11.2013 ГИС-интеллект способен управлять электросетями
10.09.2013 Optima внедрила систему «Электроснабжение» в «Санкт-Петербургских электрических сетях»
03.09.2013 «Квадра» внедрила систему технико-экономического моделирования электростанций вместе со «Стинс Коман»
26.03.2013 Optima внедряет систему «Электроснабжение» в «Санкт-Петербургских электрических сетях»
14.02.2013 Где энергия ветра дешевле
30.01.2013 Китай тестирует "умные" электросети
31.10.2012 Космическая электростанция распалась на рой "москитов"
12.09.2012 Приливная электростанция: первый коммерческий проект
10.09.2012 Самые вредные электростанции: создана глобальная онлайн-база
30.11.2011 Земная электроэнергетика отправляется в космос
20.10.2011 Солнечная электростанция должна быть на Эвересте
05.10.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
30.09.2011 19 октября в Санкт-Петербурге откроется конференция «Инновации в электроэнергетическом строительстве»
19.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Электроэнергетика застряла между Excel и MES
12.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Экономии топлива электростанций быть не может
05.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Самосознание электроэнергетики должно проснуться
31.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Порочный энергоаудит электростанций
29.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Самоокупаемость MES-Системы для электростанций
21.08.2011 Club.CNews (мнение) ИнформСистем: Деградация ИТ в электроэнергетике
16.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Неверие в перерасход топлива электростанций
11.08.2011 Club.CNews (мнение): ИнформСистем: Тарифы, как мера порядочности Генерирующих компаний

Публикаций - 1703, упоминаний - 1865

Электроэнергетика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23576 62
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 58
IBM - International Business Machines Corp 9213 49
Siemens AG - Siemens Group 2547 48
Samsung Electronics 9768 47
Ростех - Автоматика Концерн 1502 46
Intel Corporation 11692 42
Schneider Electric 518 40
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 40
SAP SE 4902 39
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 38
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 38
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 417 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 32
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 29
Apple Inc 11253 29
HP Inc. 5567 29
LG Electronics 3544 29
7060 29
Cisco Systems 4891 28
Oracle Corporation 6332 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 27
Huawei 3530 27
1С-ИжТиСи 6375 26
Крок - Croc 1715 25
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 25
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 24
Yandex - Яндекс 5754 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4197 22
AMD - Advanced Micro Devices 3878 22
Philips 2054 21
Цифра ГК 2164 21
Google LLC 10994 20
Softline - Софтлайн 2110 19
Sony 6486 18
Toshiba Corporation 2890 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 16
Uptime Institute 205 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 425
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 104
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 42
Россети Ленэнерго 2359 40
Интер РАО ЕЭС ПАО 305 29
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 28
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 235 27
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 393 25
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 25
Россети - Российские сети - оператор электрических сетей в России 215 24
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 248 22
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 153 21
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 19
Сплит 159 18
РЖД - Российские железные дороги 1638 17
UPS 181 16
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 15
Мосэнерго ПАО 125 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 15
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 14
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 90 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 11
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 11
Газпром ПАО 1163 11
Miele - Миле 133 11
Mitsubishi Heavy Industries 34 11
Hansa - Ханса 101 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 421 10
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 10
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 130 10
Роснефть НК - нефтяная компания 475 10
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 9
Gorenje 88 9
Daikin 45 9
Dyson 113 9
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 47 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 8
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 81 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 133
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 78
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 58
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 39
Президент Российской Федерации 3741 33
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 23
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 12
Правительство Москвы 2006 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 10
Федеральное казначейство России 1558 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 283 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 7
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 7
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 296 6
Судебная власть - Judicial power 2111 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 690 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 254 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 26
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 13
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 10
TIA - Telecommunications Industry Association 86 5
Greenpeace - Гринпис 119 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 59 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
Электрокабель 8 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 19 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 190 2
IRENA - International Renewable Energy Agency - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 3 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
WiMAX Forum 68 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 14 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
FIA - Fédération Internationale de l'Automobile - Международная автомобильная федерация 2 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 17 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 468
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 335
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 253
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 250
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8712 225
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9585 178
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 176
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8888 165
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 156
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2279 133
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1288 128
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 122
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 118
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 116
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 110
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1805 110
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7844 105
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 105
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 101
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13625 98
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22409 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 96
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9372 95
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11011 94
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 91
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 90
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15138 89
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19310 89
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 86
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15076 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20156 83
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13297 80
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 79
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 79
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4706 77
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6420 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 74
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 428 69
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 69
Microsoft Windows 2000 12709 76
Apple iPhone 6 6201 56
Google Android 12648 42
Microsoft Windows 14509 41
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 39
Linux OS 8326 28
Apple iOS 6863 28
Age of Kings 3450 27
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 22
Apple iPad 3747 21
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 20
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 499 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2927 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 15
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3304 14
Microsoft Office 3458 14
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 13
Google Play - Google Store - Android Market 2963 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 12
Microsoft Windows BitLocker 1279 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1771 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 10
Schneider Electric EcoStruxure 68 10
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 35 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1284 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1229 10
Apple iPhone 4 746 9
TP-Link Powerline 43 9
Intel Core - Семейство процессоров 1750 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1077 9
Nissan Leaf - электромобиль 48 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 726 9
Яндекс.Навигатор 501 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1979 8
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 476 8
Путин Владимир 2750 30
Кириенко Сергей 147 7
Чубайс Анатолий 207 7
Кабанов Владимир 174 6
Чернышенко Дмитрий 444 5
Хлебников Владимир 5 5
Корнеев Сергей 83 5
Ахмадинежад Махмуд 40 5
Криницкий Игорь 26 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 5
Румянцев Александр 15 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 251 4
Богданов Кирилл 112 4
Левкевич Михаил 60 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 4
Мишустин Михаил 490 4
Адров Дмитрий 34 4
Рейман Леонид 1032 4
Медведев Дмитрий 1631 4
Черных Дмитрий 16 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 3
Иванов Сергей 370 3
Кузнецов Андрей 54 3
Карпов Илья 31 3
Дружинин Евгений 21 3
Дегтев Геннадий 168 3
Сасыкин Виталий 3 3
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 3
Демин Владимир 26 3
Гутман Виктор 17 3
Сазонов Семен 6 3
Бартенева Мария 29 3
Меднов Сергей 124 3
Кравченко Константин 78 3
Ксенин Алекс 311 3
Ларичев Юрий 16 3
Земков Сергей 157 3
Вексельберг Виктор 153 3
Мизиева Анна 7 3
Пасеков Владимир 24 3
Россия - РФ - Российская федерация 123902 753
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 330
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 265
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 179
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 145
Европа 21356 143
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 128
Германия - Федеративная Республика 12083 105
Япония 12956 101
Земля - планета Солнечной системы 9718 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 83
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 69
Франция - Французская Республика 7094 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 51
Индия - Республика 5094 50
Южная Корея - Республика 6305 49
Италия - Итальянская Республика 4232 48
Солнечная система - Solar system 2455 43
Канада 4717 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 37
Украина 7304 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2383 35
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2567 32
США - Калифорния 4675 31
Россия - Сибирь 2017 30
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 30
Швеция - Королевство 3499 30
Азия - Азиатский регион 4997 29
Казахстан - Республика 4876 29
Уран - планета Солнечной системы 532 28
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 26
Испания - Королевство 3609 25
Беларусь - Белоруссия 4335 24
Россия - СФО - Новосибирск 3740 24
Финляндия - Финляндская Республика 3480 21
Израиль 2614 21
Нидерланды 3320 20
Иран - Исламская Республика Иран 1006 20
Норвегия - Королевство 1770 19
Энергетика - Energy - Energetically 4332 318
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3433 295
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 234
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2842 179
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 172
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 170
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 164
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4724 132
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3432 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 114
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 105
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 91
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3938 83
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 77
Топливо - Контроль топлива 1477 74
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7565 72
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 67
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3683 66
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 66
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 65
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4132 64
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3064 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 62
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4963 61
КПД - Коэффициент полезного действия 387 61
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 59
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9438 58
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1618 58
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4450 48
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 48
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3181 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6920 46
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5764 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4967 44
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6246 44
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10009 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5229 41
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 39
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2030 39
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 76
CNews - ZOOM.CNews 1758 65
Thomson Reuters - Рейтер 5778 25
N+1 - Издание 139 18
AP - Associated Press 1994 16
New Scientist 1447 11
Известия ИД 476 9
91Mobiles 1703 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 7
Phys.org 973 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 804 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 6
Nature 795 5
Bloomberg 1117 5
SETimes 43 4
NYT - The New York Times 1003 4
Space Daily 528 4
Казахстан Сегодня 308 4
Forbes - Форбс 638 4
The Engineer 79 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1263 4
РИА Новости 808 3
GizmoChina 99 3
Applied Physics Letters 32 3
ZDnet 596 3
Times 649 3
DigiTimes - Издание 1295 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 573 3
Tom’s Hardware 183 3
Washington Profile 140 3
Мобильные системы 113 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1250 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 3
NE Asia Online 313 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 2
Total Telecom 613 2
Computer Weekly 373 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 2
TAdviser - Центр выбора технологий 307 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 40
IDC - International Data Corporation 4854 18
Gartner - Гартнер 3483 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 12
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
CNews Мишень 160 3
Forrester Research 812 3
PCMark 106 3
TrendForce 79 3
GfK Rus - ГФК-Русь 208 3
Berg Insight 19 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
IHS iSuppli 397 2
ARC Advisory Group 20 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 2
Frost & Sullivan 200 2
IBM Research 107 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 2
Gartner - Dataquest 348 1
In-Stat 115 1
SmartMarketing 73 1
CNews Рынок ИТ-услуг 115 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 2 1
Автостат 18 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 1
Synergy Research Group 40 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Cinebench 25 1
Discovery Research Group 21 1
IHS Markit 21 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
РАН - Российская академия наук 1807 22
ДГУ - Дагестанский государственный университет 63 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 421 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 8
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1295 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 228 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 5
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 583 5
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 249 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 4
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 4
МЭИ - Московский энергетический институт 91 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 667 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 3
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 209 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 243 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 2
Школа новых технологий 19 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 57
Электрические сети - международный форум 95 16
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 219 5
CeBIT 461 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 5
CNews AWARDS - награда 412 5
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 4
Red Dot Design Award 54 4
День молодёжи - 27 июня 693 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 64 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 2
День знаний - 1 сентября 30 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 13 2
МТС Телеком Идея 52 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
Правительство РФ - Премии 19 1
Cyber Polygon 5 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
Связь-Экспокомм 94 1
Nissan Futures 3.0 1 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Электронное государство XXI века 32 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
iF Design Awards 25 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Международный женский день - 8 марта 282 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще