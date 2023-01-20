Системный оператор внедрил цифровую технологию СМЗУ для увеличения степени использования пропускной способности сети в южной части Московской энергосистемы

Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра приступил к контролю максимально допустимых перетоков (МДП) активной мощности с использованием отечественной цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «Михайловское-2», обеспечивающем передачу электрической мощности в Московскую энергосистему от крупных электростанций Объединенной энергосистемы Центра. Об этом CNews сообщили представители АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.

Использование технологии СМЗУ позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении, состоящем из трех ЛЭП 500 кВ, на величину до 100 МВт без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

Технология СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме Центра с 2018 г. В настоящее время в ОДУ Центра она используется для 11 контролируемых сечений. Применение цифровой технологии СМЗУ позволяет увеличить степень использования пропускной способности сетевой инфраструктуры энергообъединения на величину до 1000 МВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока атомной

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс. Система предназначена для расчета величины МДП в режиме реального времени, что позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме. Тем самым система обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети и выбору оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности. В ряде случаев эта цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

Внедрение СМЗУ – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с вводом централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения в энергосистемах и дистанционным управлением оборудованием подстанций. Использование в электроэнергетике передовых цифровых технологий позволяет получить значительный положительный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими и бизнес-процессами.

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Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область. Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2262 электрических подстанций 110–750 кВ и 2766 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88696 км.