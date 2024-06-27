«Росэлектроника» создала комплектующие для турбин электростанций взамен импортным

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал опытные образцы комплектующих для турбогенераторов электростанций – щеток электрических машин. Применение новых изделий позволит отказаться от приобретения иностранных компонентов и повысит эффективность работы генерирующего оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Щетками электрических машин называют скользящие электрические контакты, проводящие ток между неподвижными и движущими частями различных электротехнических устройств. Преимущественно щетки изготавливаются из графита и применяются для подачи тока на подвижные узлы электродвигателей, генераторов, токоприемников троллейбусов, трамваев, электровозов, оборудования электростанций.

В составе «Росэлектроники» разработкой таких комплектующих занимается НИИ электроугольных изделий (НИИЭИ). Электрические щетки «ЭГ5» разработаны с учетом повышенных требований к надежности. Они обеспечивают стабильную работу турбогенераторов при линейной скорости контактного кольца не более 90 м/с, плотности тока не более 15 А/см2 и давлении на щетку до 21 кПа. Это позволяет использовать их при разработке новых двигателей для топливно-энергетического комплекса.

«Низкое удельное сопротивление и малый коэффициент трения делают разработанные щетки более надежными и эффективными по сравнению с существующими российскими и зарубежными образцами. В настоящий момент на рынке нет изделий, которые обладают аналогичными характеристиками, что позволит не только заменять труднодоступные иностранные комплектующие, но и повысит эффективность работы оборудования. В ближайшее время мы планируем приступить к испытаниям разработанных образцов», – сказал генеральный директор НИИЭИ Иван Пугачев.

НИИ электроугольных изделий является единственным в России научно-техническим центром по созданию щеток для электрических машин регулируемого электропривода всех видов, в том числе для авиационно-космической техники.