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В Московском регионе выявлено более 400 тыс. нелегальных оптоволоконных кабелей на ЛЭП

«Россети Московский регион» с 2022 г. установили факты размещения телеком-провайдерами более 400 тыс. волоконно-оптических кабелей на опорах линий электропередачи без договора. «Черная» деятельность операторов связи выявлена в рамках специальной программы, которая реализуется энергетиками в столичном регионе. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

В нелегальном поле работают 15 компаний. Список внушительный, однако, общая доля этих организаций не превышает 4% на рынке телеком-услуг Московского региона. Наиболее активные инициируют жалобы в органы власти, заваливают исками суды. Все это нужно для уклонения от оплаты размещения своих линий на ЛЭП и получения сверхприбыли.

Главный аргумент – права жителей на доступный интернет. При этом умалчивается, что самовольные работы на ЛЭП в нарушение технических требований могут лишить абонентов не только любимого цифрового контента, но и надолго оставить целые поселки и предприятия без электроснабжения. Действия руководителей организаций несут прямую угрозу жизни и здоровью как обычных работников провайдеров, так и энергетиков, которые лишаются полноценного безопасного доступа к электрооборудованию для проведения своевременного ремонта.

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Энергия ИИ

По выявленным нарушениями энергетиками инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор, либо в законном порядке им предъявляются требования о демонтаже нелегального хозяйства с оплатой бездоговорного использования ЛЭП за счет неосновательного обогащения. Первые судебные решения уже вынесены в пользу владельцев ЛЭП – на первом этапе «обелено» 4 тыс. таких линий связи.

В «Россети Московский регион» отмечают, что с каждым годом растет число телеком-провайдеров, работающих в правовом поле. В настоящее время уже более 280 операторов столичного региона монтируют провода легально, оформлено свыше 550 договоров.

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