ABB завершает передачу бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi

ABB достигла важной вехи на пути трансформации в децентрализованную глобальную технологическую компанию, завершив передачу 80,1% бизнес-подразделения «Электрические сети» компании Hitachi согласно намеченному плану.

Передача подразделения позволит ABB сосредоточиться на ключевых трендах рынка и потребностях заказчиков, связанных прежде всего с электрификацией транспорта, широким внедрением цифровых решений и автоматизацией технологических процессов, а также стремлением обеспечить устойчивое повышение производительности.

«Объявление о сделке, сделанное сегодня, знаменует собой поворотную точку в истории ABB. С момента объявления о намерении передать бизнес-подразделение «Электрические сети» Hitachi компания ABB добилась значительного прогресса на пути трансформации в более клиентоориентированную компанию с упрощенной структурой. Мы полагаем, что Hitachi станет наилучшим собственником для бизнес-подразделения «Электрические сети» и выведет его на следующий этап развития, опираясь на надежный фундамент, заложенный ABB, — сказал Питер Возер, председатель совета директоров ABB. — ABB по-прежнему намерена провести обратный выкуп акций, используя чистые денежные средства от сделки. Компания планирует осуществить этот шаг эффективным и ответственным образом с учетом превалирующих обстоятельств».

В соответствии с программой оптимизации структуры капитала ABB планирует вернуть акционерам чистые денежные средства от продажи бизнес-подразделения «Электрические сети» в размере 7,6–7,8 млрд долларов США. Первоначально ABB планировала запустить программу обратного выкупа акций в размере 10% выпущенного акционерного капитала компании сразу после публикации финансовых результатов за второй квартал 2020 г. Программа охватит порядка 180 млн акций, исключая выкупленные собственные акции компании.

Программа обратного выкупа акций будет реализована в рамках второго торгового лимита на Швейцарской бирже, завершить программу планируется до 25 марта 2021 г., т. е. до даты проведения Годового общего собрания акционеров компании. На Годовом собрании ABB обратится к акционерам с просьбой одобрить погашение акций, выкупленных в рамках программы, и раскроет дальнейшие подробности инициативы по оптимизации структуры капитала компании. ABB намеревается постоянно поддерживать свой кредитный рейтинг на уровне «А1».

«Благодаря программе продажи активов ABB с уверенностью смотрит в будущее, сосредоточившись главным образом на предложении для промышленных заказчиков. Теперь, используя наши технологические преимущества и инновационные решения, мы будем работать, чтобы предоставить заказчикам, сотрудникам и акционерам максимальную выгоду. Для этой цели мы будем развивать нашу децентрализованную бизнес-модель, укреплять культуру управления эффективностью и поддерживать активное управление портфелем», — отметил Бьорн Розенгрен, исполнительный директор ABB.

ABB — долгосрочный партнер Hitachi – на первоначальном этапе сохранит долю в уставном капитале совместного предприятия, которое будет осуществлять деятельность под брендом Hitachi ABB Power Grids со штаб-квартирой в Швейцарии, в размере 19,9%. Совместное предприятие — глобальный лидер в электроэнергетике с заказчиками более чем из 90 стран мира, выручка которого в годовом выражении составляет порядка 10 млрд долларов США, количество сотрудников — примерно 36 000 человек. В Совет директоров совместного предприятия входят Тимо Ихамуотила, финансовый директор ABB, Фрэнк Дагган, бывший член Исполнительного комитета ABB. Клаудио Фаччин займет пост генерального директора Hitachi ABB Power Grids.

Условия сделки с Hitachi остаются неизменными с момента их обнародования 17 декабря 2018 г., стоимость 100% доли участия в предприятии составляет 11 млрд долларов США. Согласно предварительному варианту развития событий ABB передаст оставшуюся долю участия 19,9% в течение трех лет после завершения сделки.