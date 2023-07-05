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Росатом Росэнергоатом Концерн ПАО Концерн Энергоатом

Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») — одно из крупнейших предприятий электроэнергетической отрасли России и единственная в России компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, Проектно-конструкторский и Технологический филиалы. В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, а также плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,3 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет 19%.

 

"Практика применения цифровых технологий в эпоху импортозамещения. Опыт Концерна «Росэнергоатом»" Константин Кудашев, Руководитель Центра цифровых технологий, Концерн "Росэнергоатом" на CNews FORUM 2021.


05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV

Интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом» компания «Атомдата-центр» (электроэнергетический дивизион «Росатома») объявила о планах по запуску коммерческого центра обработки данных (ЦОД) «Москва-2» с уровнем надежности Tie
13.06.2023 По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака

ом — «Научно-техническим центром информационных технологий РОСА» (НЦТ ИТ РОСА) по заданию концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») разработала

06.04.2023 «Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек

вание ЦОДа Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», застопорила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом (с т
23.03.2023 «Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек

а Xelent-2 Как выяснил CNews, структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», запустила масштабный проект создания нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Судя

22.12.2022 Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу

АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с ИТ-компанией «Крок» завершили проект по миграции автоматизированно
02.12.2022 «Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК)

Концерн «Росэнергоатом» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно завершил тестиров
31.08.2022 «Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом».

егратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретени
23.08.2022 «Росатом» переносит на Linux свою программу-переводчика с английского с бангладешским акцентом

ереводчика» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» оператор атомных электростанций (АЭС), концерн «Росэнергоатом» собирается перенести свой программный продукт «ИТ-переводчик» на российскую ОС
06.07.2022 Структуры «Росатома» массово закупили российское конструкторское ПО. Удалось сэкономить 23 рубля

САПР для «Росэнергоатома» Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» закупает 2030 лицензий на право использования российской системы автоматизиров
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала

Концерн «Росэнергоатом», входящий в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», внедрил ви
29.11.2021 «Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры

«Крок» спроектировал ИТ-инфраструктуру для центрального аппарата Росэнергоатома, 11 атомных электростанций, и Опорного ЦОД на Калининской АЭС. Благодаря этому заложена основа для катастрофоустойчивости, гибкого управления ресурсами и масштабируемости, надежн
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

Ипортозамещение систем на АЭС Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Процес
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной

«Росэнергоатом» выбрал одну единственную Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», до
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux

Обучение Astra Linux Как выяснил CNews, концерн «Росэнергоатом», дочерняя структура госкорпорации «Росатом», потратит 6,7 млн руб. на мероприя
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI

К) для развертывания инфраструктур виртуальных рабочих мест. Проект реализован по заданию Концерна «Росэнергоатом» и уже успешно прошёл первые тестовые испытания. Сегодня виртуализация рабочего
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю

в реальную стадию развития. Входящий в состав госкорпорации оператор атомных электростанций (АЭС) «Росэнергоатом» выделил 96,4 млн руб. на выполнение в отношении этого дата-центра инженерных и
24.03.2021 «Дочка» «Росатома» покупает российские смартфоны и планшеты дороже iPhone и iPad

Российские смартфоны и планшеты для «Росатома» Как выяснил CNews, «Росэнергоатом», входящий в состав «Росатома» оператор АЭС, готов потратить 120,8 млн руб. на

10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом

выяснил CNews, новоиспеченная структура «Росатома» АО «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», приобретает петербургский ЦОД Xelent. Данный объект ранее принадлежал ООО «Ст
19.11.2020 Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России

еда поставщика Как выяснил CNews, ИТ-компании «СТК Развитие» удалось через суд взыскать с концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») деньги за поставленное, но не оплаченное ранее оборудован
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности

«Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области информационных
15.09.2020 «Росэнергоатом» создал корпоративную систему сервисной поддержки пользователей ИТ-услуг на базе Naumen Service Desk

Naumen завершила проект по созданию корпоративной системы управления ИТ-услугами для концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), единственного операт
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД

вления бизнеса – услуг инфраструктурных площадок ЦОД – в структуре госкорпорации выступает концерн «Росэнергоатом». Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры

17.04.2020 «Росэнергоатом» готовит к запуску систему распознавания лиц на ЦОД «Калининский»

«Росэнергоатом» провел пилотные испытания и готовит к коммерческому запуску систему биометриче
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»

елеком» завершил проект по созданию высоконадежной корпоративной сети передачи данных для концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электрос
16.10.2019 Росэнергоатом и IBM запускают новый проект на базе ЦОД «Калининский»

IBM, Сергей Мигалин, заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам концерна Росэнергоатом объявил о новом совместном проекте с IBM на базе ЦОД «Калининский». Сергей Мига
20.09.2019 «Росэнергоатом» начал сотрудничество с Ассоциацией участников отрасли ЦОД

Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») подписал сог
31.07.2019 Cisco Россия объявила американское «железо» негарантийным. «Росэнергоатом» отказался от многомиллионной закупки

Cisco из США — вне гарантии Как стало известно CNews, российский офис Cisco убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо» этой компании, произведенное в США
15.01.2019 «Автодор» и «Росэнергоатом» приступили к тестированию нового ЦОДа

«Автодор» и концерн «Росэнергоатом» приступили к пилотному тестированию использования облачных технологий и сервис
10.10.2018 2Test поставляет средства подвижной радиосвязи для АЭС «Росатома»

х тендеров заключил контракты на поставку средств радиосвязи стандарта TETRA для филиалов «Концерна Росэнергоатом» — Белоярская АЭС и Смоленская АЭС. Согласно подписанным договорам 2Test реализ
16.06.2017 «Росэнергоатом» удешевит киловатт-час с помощью SAP ERP

«Росэнергоатом» объявил о том, что все филиалы концерна теперь работают в едином информационно
17.04.2017 Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией

й документацией (АСУТД) на базе EMC Documentum осуществляется в центральном аппарате (ЦА) концерна «Росэнергоатом», его филиале по реализации капитальных проектов и на 9-ти атомных электростанц
15.12.2015 «Ростелеком» заплатит миллиарды, чтобы построить ЦОДы на территории АЭС

ти 4,8 тыс. стоек. Из них «Ростелеком» арендует 4 тыс. стоек, остальные 800 будет использовать сам «Росэнергоатом». Возможность задействовать все запланированные стойки должна появиться к 2021

06.02.2015 ТТК выиграл тендер на предоставление каналов связи концерну «Росэнергоатом»

Компания ТТК выиграла тендер на предоставление услуг связи «Концерну Росэнергоатом» в Обнинске Калужской области. В рамках контракта, заключенного по итогам откры
22.02.2012 Naumen Service Desk управляет сервисным обслуживанием «Росэнергоатома»

пания уделяет особое внимание, является этап сервисного сопровождения. Реализация проекта была нацелена на повышение качества поддержки ИТ-услуг, предоставляемых таким ключевым клиентам, как концерн «Росэнергоатом». Добиться поставленной цели планировалось за счет обеспечения прозрачной работы службы поддержки клиентов, ведения учета заявок клиентов в единой базе данных и мониторинга их исп
12.07.2010 IBS реализовала для «Концерна Росэнергоатом» проект по развитию обмена промышленными данными

ьтипрограммной среды в атомной отрасли». В интересах проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» была разработана методология и апробированы механизмы обмена данными из различ
05.07.2010 Росэнергоатом: жара не влияет на безопасность эксплуатации российских АЭС

Как сообщает управление информации концерна Росэнергоатом, аномально жаркая погода, установившаяся в ряде регионов Российской Федерации,

28.04.2010 В Росэнергоатоме установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС

В Кризисном центре ОАО «Концерн Росэнергоатом» установлена система управления чрезвычайными ситуациями РОДОС. Система являетс
15.02.2010 «Росэнергоатом» перейдет на проектное управление инвестиционно-строительной деятельностью с помощью «ПМСофт»

, сооружения объектов обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом «Концерна Росэнергоатом». Основной целью внедрения в концерне проектного принципа управления инвестицио
19.01.2010 Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году

7 млрд. кВтч электроэнергии, что составило 100,6 % к плану, сообщает управление информации концерна Росэнергоатом. В том числе на АЭС с энергоблоками ВВЭР выработано 83,7 млрд. кВтч, на АЭС с э
13.11.2009 "Концерн Энергоатом" ведет строительство ПАТЭС

В настоящее время ОАО «Концерн Энергоатом» ведет строительство первой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) д

Публикаций - 411, упоминаний - 657

Росатом замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком 10600 40
SAP SE 5073 27
Крок - Croc 1765 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1209 24
Microsoft Corporation 23968 22
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 26 21
Oracle Corporation 6477 19
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 184 16
Ростех - Автоматика Концерн 1535 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 14
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 13
Cisco Systems 4988 13
7537 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 12
Selectel - Селектел 290 11
IXcellerate - Икселерейт 103 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 153 10
Diasoft - Диасофт 676 10
DataPro - ДатаПро 82 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1995 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 248 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 278 9
Ланит - Консист Бизнес Групп 118 9
Программный продукт ГК 60 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 215 8
Naumen - Наумен 573 8
ИКС - Yadro - КНС Групп 357 8
IBM - International Business Machines Corp 9317 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 977 8
3data - 3дата 66 8
СТК Развитие 18 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1569 7
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 12 7
Dell EMC 4966 6
Росатом РИР - Русатом Инфраструктурные решения 86 6
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 168 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 152 6
Yandex - Яндекс 6343 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1014 6
Росатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 91 49
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 37
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 31
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 25
РЖД - Российские железные дороги 1754 24
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 51 24
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 53 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 426 23
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 22
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 37 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 20
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 163 19
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 38 19
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 19
Газпром ПАО 1213 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 236 16
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 141 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 352 14
Роснефть НК - нефтяная компания 499 14
Открытие ФК - Банк Открытие 523 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 371 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 12
Почта России ПАО 1981 12
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 50 12
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 18 12
ВсеИнструменты.ру 252 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 724 11
МКБ - Московский кредитный банк 513 11
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 477 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 11
Газпром нефть 543 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 273 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 11
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 10
X5 Group - Перекрёсток 483 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Северсталь ПАО - Severstal 407 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 135
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 12
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 195 11
Президент Российской Федерации 3975 11
Федеральное казначейство России 1638 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 750 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2881 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 8
Судебная власть - Judicial power 2197 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 251 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 860 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 915 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 272 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 202 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 387 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 273 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 58 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 197 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 60 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 4 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 178 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 144
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27711 92
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 88
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14966 74
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10145 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18851 43
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4577 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8619 21
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Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 71 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23166 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13422 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6912 16
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 241 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4157 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7806 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5068 15
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 661 15
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2998 25
Linux OS 8942 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 443 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 949 13
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 22 12
Microsoft SQL Server 1519 9
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 380 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 9
Microsoft Windows 14919 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 968 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 8
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 76 8
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 8
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 89 8
Новые облачные технологии - МойОфис 630 7
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 528 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 834 6
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 108 6
Spectec TRIM 125 5
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 683 5
Ланит - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 70 5
Linxdatacenter - Linx Datacenter 43 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 5
НКТ - Р7-Офис 263 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1166 4
Крок - Цифровой рабочий 63 4
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One 38 4
Microsoft Office 3568 4
Oracle СУБД 607 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 121 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 438 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 214 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 148 4
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 10 4
Шальнов Олег 18 13
Чаркин Евгений 270 13
Кудашев Константин 13 12
Натрусов Артем 246 12
Дьяченко Валерий 95 10
Кузин Вадим 35 10
Валчев Стоян 48 10
Белоусов Максим 100 10
Глазков Александр 82 10
Емельченков Сергей 123 10
Ступин Евгений 28 9
Бижан Михаил 11 9
Калиновский Александр 14 9
Залманов Андрей 37 9
Мигалин Сергей 10 9
Гришин Дмитрий 204 9
Абакумов Евгений 173 9
Путятинский Сергей 78 9
Лагунов Андрей 42 9
Карпунин Алексей 31 9
Харитонов Денис 22 9
Казанцев Сергей 14 9
Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
Дворкович Аркадий 209 9
Трояновский Владимир 55 9
Марова Юлия 10 9
Марковский Роман 26 9
Сологуб Денис 42 9
Бурилов Андрей 81 9
Бухвалов Дмитрий 14 9
Трапезин Владимир 30 9
Андрианов Павел 83 9
Аитов Тимур 197 9
Путин Владимир 2902 8
Немченков Сергей 9 8
Копысов Виталий 52 7
Казарин Станислав 144 6
Солдатов Алексей 96 6
Березин Евгений 10 6
Поярков Алексей 6 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 141
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 33
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 569 33
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2139 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 24
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Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 70 22
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2524 20
Европа 21284 19
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 480 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 18
Россия - ЦФО - Курская область 577 18
Украина 7418 17
Россия - ЦФО - Смоленская область 433 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 15
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Казахстан - Республика 5199 9
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Энергопроект - Харьковский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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