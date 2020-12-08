Получите все материалы CNews по ключевому слову
Крок Цифровой рабочий
УПОМИНАНИЯ
|08.12.2020
|
«Крок» усилила «Цифрового рабочего»
капитальному строительству. Разработка «Крок» включена в реестр отечественного ПО. В новой версии «Цифрового рабочего» «Крок» уделила внимание шести сценариям применения системы, многие из кот
|13.07.2020
|
«Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации
и и достигать цели эффективного и безопасного производства». Например, благодаря проекту апробации «Цифрового рабочего» на нефтебазе в платформе появились возможности контроля работ на строител
|12.12.2019
|
Обновленная промышленная платформа «Цифровой рабочий» внесена в реестр отечественного ПО
о нарушениях и угрозах несчастных случаев. «Крупные российские индустриальные игроки уже испытали «Цифрового рабочего» и подтвердили его эффективность в процессах охраны труда и промышленной б
|06.12.2019
|
VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE
VMware в рамках конференции VMworld 2019 Europe представила обновления платформы цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE, призванной помочь организациям улучшить вовлеченность сотрудников в рабочие процессы в течение всего жизненного цикла: от принятия предложе
|24.04.2019
|
«Крок» разработал модуль интернета вещей для умной каски
е установленный в модуле акселерометр зафиксирует инцидент и передаст сигнал диспетчеру за пультом «Цифрового рабочего». Помимо этого, умная каска поможет избежать столкновения людей и техники,
|07.04.2017
|
VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch
ии, но и для более широкого круга сотрудников и конечных устройств, необходимо решить проблему технологической разрозненности и устранить теневые ИТ-ресурсы за счет стандартизации через платформу для цифрового рабочего окружения, — сказал Ноа Васмер (Noah Wasmer), старший вице-президент по мобильным продуктам, End-User Computing, VMware. — VMware Workspace ONE — единственная в отрасли интег
|20.02.2017
|
Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения
n. Инновации призваны уменьшить стоимость и сложность доставки и управления приложениями и виртуальными десктопами, предлагая доступный способ предоставления Windows-приложений как части современного цифрового рабочего пространства с оптимизированным механизмом взаимодействия с пользователем, сообщили CNews в VMware. «Стратегия управления цифровым рабочим окружением необходима ИТ, чтобы упр
