Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180114
ИКТ 13999
Организации 10877
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25993
Персоны 77544
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2683
Мероприятия 863

Крок Цифровой рабочий


УПОМИНАНИЯ


08.12.2020 «Крок» усилила «Цифрового рабочего»

капитальному строительству. Разработка «Крок» включена в реестр отечественного ПО. В новой версии «Цифрового рабочего» «Крок» уделила внимание шести сценариям применения системы, многие из кот
13.07.2020 «Крок» подготовила «Цифрового рабочего» к промышленной эксплуатации

и и достигать цели эффективного и безопасного производства». Например, благодаря проекту апробации «Цифрового рабочего» на нефтебазе в платформе появились возможности контроля работ на строител
12.12.2019 Обновленная промышленная платформа «Цифровой рабочий» внесена в реестр отечественного ПО

о нарушениях и угрозах несчастных случаев. «Крупные российские индустриальные игроки уже испытали «Цифрового рабочего» и подтвердили его эффективность в процессах охраны труда и промышленной б
06.12.2019 VMware обновила платформу цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE

VMware в рамках конференции VMworld 2019 Europe представила обновления платформы цифрового рабочего пространства VMware Workspace ONE, призванной помочь организациям улучшить вовлеченность сотрудников в рабочие процессы в течение всего жизненного цикла: от принятия предложе
24.04.2019 «Крок» разработал модуль интернета вещей для умной каски

е установленный в модуле акселерометр зафиксирует инцидент и передаст сигнал диспетчеру за пультом «Цифрового рабочего». Помимо этого, умная каска поможет избежать столкновения людей и техники,
07.04.2017 VMware предлагает инновации для цифрового рабочего окружения с Workspace ONE и AirWatch

ии, но и для более широкого круга сотрудников и конечных устройств, необходимо решить проблему технологической разрозненности и устранить теневые ИТ-ресурсы за счет стандартизации через платформу для цифрового рабочего окружения, — сказал Ноа Васмер (Noah Wasmer), старший вице-президент по мобильным продуктам, End-User Computing, VMware. — VMware Workspace ONE — единственная в отрасли интег
20.02.2017 Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения

n. Инновации призваны уменьшить стоимость и сложность доставки и управления приложениями и виртуальными десктопами, предлагая доступный способ предоставления Windows-приложений как части современного цифрового рабочего пространства с оптимизированным механизмом взаимодействия с пользователем, сообщили CNews в VMware. «Стратегия управления цифровым рабочим окружением необходима ИТ, чтобы упр

Публикаций - 65, упоминаний - 73

Крок и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1789 13
Broadcom - VMware 2428 11
Microsoft Corporation 24992 8
Broadcom - VMware End-User Computing 26 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 174 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 232 5
Dell EMC 5056 5
Citrix Systems 828 4
8645 4
Ростелеком 10068 4
HP Inc. 5727 4
Samsung Electronics 10437 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 3
Dell Technologies - Dell Computer 2143 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 3
IBM - International Business Machines Corp 9495 3
Seiko Epson Corporation 899 3
Oracle Corporation 6792 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 3
Sony 6585 3
Canon 1407 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 3
Olympus 467 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 332 3
Nikon 625 3
Eastman Kodak - Кодак 500 3
Ricoh Pentax 218 3
Casio 332 3
Cisco Systems 5176 2
SAP SE 5365 2
Intel Corporation 12382 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1164 2
Softline - Софтлайн 3074 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 2
Merlion - Мерлион 861 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 483 2
Zscaler 22 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 2
Ланит - Comptek - Комптек 196 2
Wandera 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7818 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 4
Газпром нефть 648 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 2
Северсталь ПАО - Severstal 532 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 2
ФосАгро 135 2
Мосэнерго ПАО 129 2
Ингосстрах СПАО 441 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Транснефть 316 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 307 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
КонсультантПлюс 146 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 682 1
Capital Group 75 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 37 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2577 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1092 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
Лента - Сеть розничной торговли 2195 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1724 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 834 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 9 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 306 1
МКБ - Московский кредитный банк 600 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2072 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3276 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4681 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12329 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4589 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6156 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 327 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 355 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 1
Федеральное казначейство России 1832 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3211 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 338 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1034 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 43
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 803 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22216 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13095 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16497 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6003 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11599 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15975 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31065 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25286 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21588 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12048 12
ОТиПБ - Умная каска 49 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14189 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7218 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26414 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11750 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11800 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12572 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5235 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14152 10
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10947 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14152 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8542 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4334 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9059 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5525 8
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 195 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29953 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6460 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10776 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9510 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7842 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4941 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12492 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7054 6
Microsoft Windows 16059 13
Apple iOS 8043 9
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 74 9
Google Android 14416 8
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 8
Linux OS 10538 7
Microsoft Windows 10 1832 6
Apple macOS 2161 6
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 218 6
Microsoft Azure 1437 4
Microsoft Office 365 964 4
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 50 4
Microsoft Skype for Business 181 3
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 3
Broadcom - VMware App Volumes 11 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3008 3
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2007 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 201 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1374 2
Microsoft Office 3866 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 506 2
Broadcom - VMware Boxer 5 2
Broadcom - VMware Trust Network Ingest API 2 2
Microsoft Teams - MS Teams 590 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 348 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5068 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2101 2
Google Cloud Platform - GCP 328 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 283 2
Adobe Photoshop 784 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1256 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2365 2
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 2
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 411 2
Broadcom - VMware Blast Extreme 8 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 4
Стрелков Сергей 14 3
Лысенко Алексей 7 3
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 3
Tapp Eddie - Тэпп Эдди 3 3
Котов Владимир 7 2
Щербаков Борис 47 2
Халяпин Сергей 83 2
Исхизова Александра 89 2
Павлова Татьяна 6 1
Попков Иван 2 1
Путин Владимир 3281 1
Брытков Олег 4 1
Горбачевский Никита 9 1
Сенников Алексей 2 1
Козлов Дмитрий 24 1
Хасис Лев 105 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Настасенко Марина 9 1
Бобровников Борис 104 1
Berger Michael - Бергер Майкл 2 1
Mills David - Миллз Дэвид 2 1
Ertl Max - Эртль Макс 1 1
Шабанова Яна 5 1
Ущаповский Сергей 1 1
Горохов Дмитрий 7 1
Дырмовский Дмитрий 140 1
Свиридов Владимир 28 1
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Поздняков Евгений 8 1
Лядов Михаил 11 1
Тику Рахул - Tikoo Rahul 4 1
Михайлов Алексей 86 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Авсеенко Михаил 5 1
Овчинникова Юлия 10 1
Попов Анатолий 135 1
Лившиц Дмитрий 23 1
Чаркин Евгений 300 1
Сотин Денис 216 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52855 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 5
Европа 24469 3
Земля - планета Солнечной системы 10517 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3097 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 66 2
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1643 1
Россия - Крайний Север 302 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1300 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 117 1
Россия - Заполярье 124 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 52 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7864 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1001 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
Индийский океан - Персидский залив 217 1
Европа Восточная 3111 1
Россия - СФО - Иркутская область 1184 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1583 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Швеция - Королевство 3653 1
США - Юта 196 1
Япония 13408 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2011 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17712 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Беларусь - Белоруссия 5914 1
Казахстан - Республика 5706 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4156 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18111 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 858 1
Южная Корея - Республика 6763 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14469 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9531 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8073 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 6
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 959 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25180 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30802 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5833 6
Энергетика - Energy - Energetically 5344 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6041 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19648 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5121 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6620 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16950 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3727 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5099 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4812 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6087 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10359 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6159 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2624 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5667 3
Английский язык 6803 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9282 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7593 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 588 2
Экономический эффект 1146 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1291 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8085 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3065 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2716 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 2
Аренда 2525 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4589 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7138 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4216 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 635 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1052 1
Cosmopolitan 25 1
GQ 21 1
RUSCADASEC 2 1
TProger 2 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
Gartner - Гартнер 3587 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 3
IDC - International Data Corporation 4927 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 746 3
Security Compute Rating 5 1
Security Compute Ratings 3 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Fortune Global 100 141 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 347 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 72 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1195 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 911 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 22 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
VMworld 29 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Photokina 59 1
Фотофорум 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2529 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 28 1
CNews Баттл 64 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376817, в очереди разбора - 745730.
Создано именных указателей - 180114.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще