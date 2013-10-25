Индексная книга CNews*
Минобороны РФ ВКС РФ Воздушно-космические силы Российской Федерации Войска воздушно-космической обороны
Публикаций - 240, упоминаний - 316
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зелин Александр 29 14
|Поповкин Владимир 23 10
|Перминов Анатолий 130 8
|Михайлов Владимир 30 7
|Золотухин Алексей 8 6
|Остапенко Олег 6 5
|Исанин Антон 29 3
|Андронов Алексей 27 3
|Путин Владимир 2728 3
|Громов Олег 8 3
|Титов Герман 6 2
|Дробышевский Александр 4 2
|Соломонов Юрий 11 2
|Решетин Игорь 5 2
|Добровольский Дмитрий 8 2
|Маленченко Юрий 58 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Погосян Михаил 20 2
|Янгель Михаил 2 2
|Московский Алексей 6 2
|Дмитриева Екатерина 10 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 2
|Королев Сергей 38 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Кузнецов Александр 93 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Евтушенко Олег 138 2
|Истомин Виктор 1 1
|Быченко Андрей 4 1
|Сафонов Сергей 4 1
|Грузинцев Евгений 1 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Касимов Николай 15 1
|Карташов Илья 1 1
|Ромашко Олеся 2 1
|Андропов Юрий 8 1
|Голубчиков Юрий 4 1
|Радченко Владимир 1 1
|Никонов Олег 3 1
|500 Startups 14324 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 5
|Juniper Research 502 1
|Gartner - Гартнер 3474 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 1
|Synergy Research Group 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.