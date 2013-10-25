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Индексная книга CNews*
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Минобороны РФ ВКС РФ Воздушно-космические силы Российской Федерации Войска воздушно-космической обороны

Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны


25.10.2013 ВВС РФ планируют внедрить мониторинг заправочной техники на авиабазах
07.04.2010 Космические войска США готовят новые сюрпризы
19.06.2009 ВВС РФ потеряли второй за неделю бомбардировщик Су-24
10.02.2009 ВВС РФ: ставка на роботизированную авиатехнику и авиакомплексы 6-го поколения
05.08.2008 Вопрос о полетах стратегической авиации в зону Индийского океана рассматривается ВВС РФ
30.06.2008 ВВС РФ: на смену красным звездам придут звезды разноцветные
23.05.2008 С космодрома Плесецк произведен запуск ракеты "Рокот" с военными спутниками
27.11.2007 Космические войска подвели итоги 2007 года
11.10.2007 Космические войска осуществили успешный пуск противоракеты
09.08.2007 БПЛА нового поколения поступят на вооружение ВВС РФ к 2011 году
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв
04.10.2006 Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
04.10.2006 Исполнилось 49 лет началу космической эры и космических войск
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
09.08.2006 ВВС РФ решили закупить новые вертолеты
15.07.2005 Минобороны будет судится с Роскосмосом?
25.08.2003 «Космодромная гонка» нарастает
24.04.2003 Сегодня утром ракета-носитель "Протон-К" вывела на орбиту аппарат серии "Космос"
30.12.2002 Произведены последние в этом году космические запуски
25.12.2002 Стартовал "Протон-К" с тремя спутниками
10.12.2002 С Байконура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Стилет"
10.12.2002 С Байконура запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Стилет"
26.09.2002 В Плесецке состоялся запуск российского аппарата "Надежда-М"
26.09.2002 В Плесецке состоялся запуск российского аппарата "Надежда-М"

Публикаций - 240, упоминаний - 316

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 203 8
Kometa - Комета 158 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 5
Ростех - Автоматика Концерн 1484 5
Прогноз 1654 5
Орбита 277 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 211 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 4
Cisco Systems 4873 3
Microsoft Corporation 23487 3
Iridium Satellite - Iridium Communications 65 3
NVision Group - Энвижн Груп 667 3
ГКС - Группа компаний Систематика 340 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Lenovo Motorola 3503 2
Парус Корпорация 531 2
СМАРТС ГК 518 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2502 2
АФК Система ПАО 1699 2
Avilex - Авилекс 9 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 6 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 265 2
Интеллект Телеком 43 2
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 247 2
IBM - International Business Machines Corp 9192 2
Авикомп сервисез - Avicomp 30 1
SGI - Silicon Graphics 375 1
IBS Platformix - СИЛА 835 1
Telia Company - TeliaSonera 827 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 211 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 1
Freshtel - Фрештел 52 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 31
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 13
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 8
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 7
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 20 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 5
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 4
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 6 4
Минобороны РФ - ВКС РФ Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 17 4
Boeing 987 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 3
Точка 3795 3
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 2
BAE Systems 169 2
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 20 2
Ингосстрах СПАО 331 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 2
ЕКА Топливная компания 139 2
Газпром ПАО 1151 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 2
Федерация воздухоплавания России - Общественная организация 3 2
Lockheed Martin 750 2
QinetiQ Group 58 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 113 1
Honda Motor Company 229 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Ростех - ОАК - Сухой - НАПО имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова 21 1
Airbus EADS SPACE Transportation 8 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 46 1
Enron - Enrongate 121 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 8 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 70
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 50
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 32
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 22
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 11
Президент Российской Федерации 3709 10
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 12 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 6
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 5
Ростех - Рособоронэкспорт 108 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 4
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 27 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 2
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 2
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 20 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 2
Администрация Президента РФ 977 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации 33 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 1
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 12 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 201 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 5
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 17
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ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр 776 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 15
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8733 10
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9142 8
Gen V - кибератаки пятого поколения 1062 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2293 7
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 596 7
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16003 5
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25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25039 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10145 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5997 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24955 4
РЛС - Радиолокационная станция - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 146 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7348 4
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5447 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 4
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4515 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6596 3
Распознавание - Recognition 2841 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1151 3
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 57 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9769 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4309 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11355 3
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 23 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 80
Космодром Байконур 1054 44
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 28
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 26
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 23
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 20
Microsoft Windows 2000 12668 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 13
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 11
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 123 9
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 9
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Молния-М - одноразовая четырёхступенчатая ракета-носитель среднего класса 22 8
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 26 7
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 121 6
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 6
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 5
МиГ - серия фронтовых истребителей 101 5
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 54 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 21 4
Age of Kings 3445 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 4
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 4
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 3
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 3
BLMIT - Beijing Landview Mapping Information Technology - China DMC - Tsinghua - спутник 5 3
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 3
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 210 3
U.S. Department of Defense - DARPA ODAM - Optically Directed Attack Munition - наступательный боеприпас с оптическим наведением 2 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 56 2
Укроборонпром - ГП Антонов - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 2
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 25 2
Apple iPhone 6 6172 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 2
Меридиан - серия российских спутников связи двойного назначения 2 2
Зелин Александр 29 14
Поповкин Владимир 23 10
Перминов Анатолий 130 8
Михайлов Владимир 30 7
Золотухин Алексей 8 6
Остапенко Олег 6 5
Исанин Антон 29 3
Андронов Алексей 27 3
Путин Владимир 2728 3
Громов Олег 8 3
Титов Герман 6 2
Дробышевский Александр 4 2
Соломонов Юрий 11 2
Решетин Игорь 5 2
Добровольский Дмитрий 8 2
Маленченко Юрий 58 2
Касьянов Михаил 54 2
Погосян Михаил 20 2
Янгель Михаил 2 2
Московский Алексей 6 2
Дмитриева Екатерина 10 2
Сердюков Анатолий 83 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 2
Королев Сергей 38 2
Рейман Леонид 1031 2
Кузнецов Александр 93 2
Кабанов Владимир 174 2
Евтушенко Олег 138 2
Истомин Виктор 1 1
Быченко Андрей 4 1
Сафонов Сергей 4 1
Грузинцев Евгений 1 1
Кузовкин Алексей 154 1
Касимов Николай 15 1
Карташов Илья 1 1
Ромашко Олеся 2 1
Андропов Юрий 8 1
Голубчиков Юрий 4 1
Радченко Владимир 1 1
Никонов Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 122701 162
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 72
Земля - планета Солнечной системы 9700 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 54
Европа 21301 32
Германия - Федеративная Республика 12009 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 15
Индия - Республика 5068 14
Франция - Французская Республика 7084 13
Россия - СЗФО - Архангельская область 633 13
Канада 4709 12
Россия - СФО - Омская область - Омск 998 12
Иран - Исламская Республика Иран 1004 11
Казахстан - Республика 4838 11
Япония 12876 11
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 729 8
Италия - Итальянская Республика 4223 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6298 7
Украина 7266 7
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 383 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 531 6
Бельгия - Королевство 858 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 6
Израиль 2606 5
Испания - Королевство 3600 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 5
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