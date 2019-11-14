«Связной» запустил продажу топливных карт

«Связной» в партнерстве с топливным дискаунтером «Бензовоз» объявил о запуске продаж топливной карты «Бензовоз» в своей сети. «Связной» стал первым ритейлером, который начал продавать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 г. в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тыс. карт.

Топливная карта дает возможность получить ее обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% в более 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпромнефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 руб.

«Посетители магазинов “Связной” активно используют наши дополнительные сервисы: пополнение электронных кошельков и банковских карт, денежные переводы, оформление страховых полисов и многое другое. Мы стремимся постоянно расширять этот список, поэтому запускаем в продажу топливную карту “Бензовоз“ и возможность ее пополнения в магазинах. Уверен, что продукт будет востребован в нашей сети», — сказал Максим Следков, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

Пополнять карту быстро и без комиссии можно в любом магазине «Связной». Для этого необходимо сообщить сотруднику компании номер карты, штрих-код или номер мобильного телефона, если карта уже активирована. Максимальная сумма для разового пополнения баланса карты — 15 тыс. руб., минимальная сумма — 100 руб.

«Стратегическое соглашение с компанией “Связной“ — ключевым игроком на розничном рынке электроники и финансовых услуг — позволяет предоставить клиентам по всей России удобный сервис для экономии бюджета — дисконтную карту “Бензовоз“. Раньше доступ к топливным картам и большим скидкам был только у компаний и предпринимателей, а теперь частные лица-автолюбители смогут получить скидку до 10%, оформив нашу карту в магазинах “Связного“, и “разгонять“ выгоду до 20%, участвуя в акциях “Бензовоза“», — сказал основатель топливного дискаунтера Сергей Бородин.