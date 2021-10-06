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Утилизация мусора Переработка отходов Waste disposal Рециклинг Recycling

Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling


06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс
30.08.2021 Как утилизировать старый принтер
02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники
19.04.2019 В сервисных центрах Samsung будут принимать технику на утилизацию
01.11.2018 «М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек
08.06.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах СЗФО
06.06.2016 МТС утилизирует пермские батарейки
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО
20.05.2016 Компании теряют ценные данные, не умея утилизировать SSD
15.03.2016 Из утилизированных ТВ-приставок General Satellite извлечено более 45 кг золота и серебра
16.03.2015 GS Group открыл завод по утилизации электроники в Туле
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»
07.02.2013 Найден дешевый способ утилизации CO2
27.08.2012 «Эльдорадо» запускает «Тотальную утилизацию» в пятый раз
24.02.2010 Утилизация электроники становится глобальной проблемой
13.07.2009 Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации
29.06.2009 Стратосферные змеи: утилизация энергии
23.10.2008 США и РФ осуществили совместную спецоперацию по утилизации венгерского урана
24.06.2008 Способы утилизации опасных отходов обсуждают на Бали
28.01.2008 Предложено утилизировать энергию дождевых капель
21.11.2007 США и Россия будут утилизовать оружейный плутоний
15.08.2007 Космический мусор будут утилизировать бактерии
09.07.2007 Японцы научились утилизировать медуз
13.09.2006 Решена проблема утилизации DVD-дисков
31.08.2006 Япония помогает Кириенко утилизировать российский атомный флот
28.06.2006 Завершен очередной этап утилизации подводного крейсера ТК-12
28.04.2006 В Подмосковье при утилизации взорвалась ракета из титана

Публикаций - 336, упоминаний - 399

Утилизация мусора упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 39
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 35
HP Inc. 5313 31
Samsung Electronics 9333 29
SAP SE 4595 29
Oracle Corporation 6035 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 22
VMware 2025 22
Крок - Croc 1616 21
Элемент ГК - Elementec 1523 18
Dell EMC 4736 18
Amazon Inc - Amazon.com 2650 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
Apple Inc 10683 17
Google LLC 10352 16
6072 15
Hitachi - Хитачи 1421 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 13
Cisco Systems 4720 13
Intel Corporation 11262 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Huawei 3222 11
Yandex - Яндекс 5015 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 11
Микрон - Micron 851 11
LG Electronics 3372 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 10
Philips 1960 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 9
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 9
Schneider Electric 493 8
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 8
Айтеко - iTeco 915 8
Dialog - Диалог 864 8
Сбер - Цифровая Платформа 526 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 78
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 28
Точка 1820 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
Россети Ленэнерго 786 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
СКО Электроника-утилизация 9 9
Самолёт ГК 216 8
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 8
Газпром ПАО 1008 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 7
Экополис 7 7
Мегаполисресурс ГК 5 6
Альфа-Банк 1476 6
X5 Group 709 6
Магнит - Сеть магазинов 447 5
Dyson 100 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 5
Открытие ФК 2713 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
eBay Inc 1576 4
Почта России ПАО 1853 4
Whirlpool 72 4
Electrolux - Электролюкс Рус 177 4
Роснефть НК 434 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
Башнефть ПАО АНК 118 3
IKEA - ИКЕА 124 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Мосводоканал МГУП 53 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 3
Audi 184 3
Avito - Авито 237 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 63
Правительство РФ 8292 31
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 15
Президент Российской Федерации 3770 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
Правительство Москвы 1640 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Федеральное казначейство России 1345 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 7
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
Администрация Омска 19 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Greenpeace - Гринпис 115 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
OpenCAPI Consortium 13 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Gen-Z Consortium 11 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 5 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Linux Foundation 167 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 246
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 138
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 166
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 121
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 109
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 99
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 93
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 77
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 70
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 47
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 45
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 44
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 41
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 39
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 35
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 34
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 33
Недвижимость 1713 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 32
Металлы - Сплавы 1049 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 27
Энергетика 756 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 26
Топливо - Контроль топлива 303 26
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 22
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 20
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 19
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 19
Аутсорсинг 1351 18
Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей 2039 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 17
Аренда 949 16
Человеческий фактор 1099 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
CNews - ZOOM.CNews 1609 9
CNews RND - R&D.CNews 2112 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
91Mobiles 590 3
Казахстан Сегодня 308 2
Associated Press 1975 2
Nature 770 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Wired - Издание 217 2
Ведомости 375 2
InformationWeek 231 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
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Euronews - телеканал 46 1
NBC Universal Media 71 1
Journal of Applied Ecology 1 1
NEWSru.com 221 1
Der Spiegel 143 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
Space War 75 1
Die Welt 68 1
Independent 98 1
Daily Telegraph 43 1
Росбалт ИА 60 1
The Economist 43 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Applied Physics Letters 32 1
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Bloomberg 1009 1
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IDC - International Data Corporation 4671 24
Gartner - Гартнер 3301 21
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
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Forrester Research 810 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
451 Research Group 87 3
EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
Buyers Laboratory 10 2
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SpencerLab 9 2
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Fortune Global 500 280 2
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RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 3 1
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Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
Mordor Intelligence 15 1
IBM X-Force Exchange 5 1
Global Market Insights 8 1
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АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 16 1
IBM Research 107 1
Research and Markets 23 1
ABI Research 230 1
Markets&Markets Research 97 1
Juniper Research 468 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 70
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 0 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 16 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
Softline - Академия АйТи 55 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 14 1
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 0 1
ГУУ - Государственный университет управления 47 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 0 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 0 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 1
НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 3 1
НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 0 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 25 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 41
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 5
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 3
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 84639.
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