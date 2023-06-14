Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог собрать 1100 тонн вторсырья

С начала работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи отправили на переработку и утилизацию с его помощью свыше 37 тысяч предметов. Это более 1100 тонн вторсырья. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

С помощью сервиса жители могут избавиться от старой бытовой техники, чугунной или железной ванны, мебели, макулатуры, электроники и даже транспортных средств. 85% утилизированных вещей становятся вторсырьем и получают вторую жизнь, остальные предметы отправляются на экологичную утилизацию.

«Чаще всего жители направляют заявки на вывоз стиральных машин. Их утилизировали более 11,6 тыс. раз. Холодильников чуть меньше – более 11,5 тыс. раз. Замыкают тройку лидеров газовые плиты – их отправили в переработку более 4400 раз. Также набирает популярность вывоз электроники и бытовой техники. Ее утилизировали более 680 раз. Среди предметов мебели чаще всего горожане просят вывезти диваны – с конца 2022 г. их утилизировали более 530 раз», – сказал Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Недавно в сервисе пополнился список предметов, которые можно отправить на переработку. Так, теперь москвичи могут оставить заявку на вывоз старого пианино, деревянной двери и макулатуры до 300 килограммов — бумажных и картонных изделий, например тетрадей, блокнотов, журналов.

С полным списком вещей, которые сейчас доступны для вывоза, можно ознакомиться на странице сервиса. Услуги по вывозу некоторых представленных в каталоге вещей платные. Стоимость услуги не превышает среднюю рыночную цену, при этом в нее уже входят демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Вывоз остальных предметов — крупногабаритной техники, металлических предметов и автомобилей — по-прежнему остается бесплатным.

Заявку на вывоз может оформить любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь портала mos.ru, достаточно иметь стандартную учетную запись.

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Специалисты заберут ненужные вещи в удобное для заявителя время, даже если в доме нет лифта, погрузят в машину и отвезут в пункт утилизации. Процесс вывоза, как правило, занимает около 30 минут.

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Сервис «Вывоз ненужных вещей» – совместный проект Департамента информационных технологий города Москвы, столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления».