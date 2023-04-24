«М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги работы федеральной программы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку более 300 тонн бытовой техники и электроники, что позволит получить около 140 тонн лома металлов и 100 тонн пластика для российских торговых и промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Покупатели «М.Видео-Эльдорадо» в I квартале 2023 г. удвоили объемы сдачи техники и электроники на экологичную переработку. В отдельных категориях интерес к ресайклингу вырос до трех-семи раз. Самым востребованным каналом сдачи ненужных устройств оказался вывоз крупногабаритной техники с покупкой новой. На втором месте по популярности - магазины (чуть менее половины всех сданных устройств), где можно бесплатно оставить малогабаритную технику, батарейки и элементы питания. По итогам I квартала 2023 г. клиенты «М.Видео» и «Эльдорадо» в три раза чаще приносили наушники, в шесть раз чаще – приборы для укладки волос, в семь раз – телевизоры крупных диагоналей и в 10 раз чаще – ноутбуки.

Самыми сдаваемыми приборами в I квартале 2023 г. стали стиральные машины, холодильники, плиты, мобильные телефоны, чайники, телевизоры и пылесосы, а также аксессуары – наушники и кабели. Больше всего техники и устаревших элементов питания передали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новосибирска, Самары и Казани.

Спрос на экотакси, срочный вывоз, демонтаж и погрузку старой техники без покупок, за квартал вырос в 10 раз относительно последних трех месяцев 2022 г. Экотакси вывезли из домов клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и областях около 8 тонн устаревшей техники. С середины апреля 2023 г. сервис стал доступен еще в 16 городах, включая Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ставрополь и Ростов-на-Дону.

Руководитель отдела реализации экологических проектов в рознице группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется с 2019 г, совместно с Ассоциацией «СКО Электроника-утилизация». В проекте участвует девять лицензированных заводов. Только за первый квартал этого года удалось предотвратить выброс свыше 430 тонн CO2 эквивалента (1,3 метрических тонны на тонну электронных отходов). Экологический вклад покупателей, основываясь на оценках Университета ООН, составил до 140 тонн лома металлов, включая как черные металлы, так и медь, золото, серебро, алюминий и палладий, до 100 тонн пластика, до 50 тонн стекла и до 12 тонн других материалов, в том числе керамики и каучука. Переданные покупателями на утилизацию 300 тонн электронных отходов — это по массе крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380, а 140 тонн металла — материал, достаточный для сборки как минимум 100 автомобилей со средним содержанием стали и других металлов на уровне 1 тонны».

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Директор Ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев: «Наш проект по сбору и утилизации отработавшей техники существует и развивается благодаря механизму РОП (расширенной ответственности производителя и импортера за утилизацию вышедших из обращения потребительских товаров), установленном 89 Федеральным законом. Сегодня там закреплена норма, позволяющая производителям и импортерам объединяться в ассоциации и совместными усилиями исполнять свою ответственность по сбору и переработке, в том числе бытовой техники и электроники. Кроме того, этот способ реализации ответственности доказал свою наибольшую эффективность в ведущих развитых странах, поэтому, на наш взгляд, именно он должен быть сохранен и развиваться в дальнейшем в нашей стране, как наиболее экологичный и оптимальный с точки зрения всех процессов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.