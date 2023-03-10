Платформы Traffic и РЭО интегрировали свои услуги

Traffic будет отвечать за прозрачный поиск перевозчиков для клиентов Российского экологического оператора (РЭО). А площадка РЭО — соединять желающих утилизировать вторсырье с переработчиками. Заказать услугу теперь можно напрямую через сайт электронной торговой площадки без заключения бумажных договоров, дополнительного поиска перевозчиков и их проверки. Об этом CNews сообщили представители Traffic.

«Мы продолжаем развивать площадку по купле-продаже вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Востребованной является услуга по доставке лотов. РЭО добавил логистический модуль, который позволит участникам площадки напрямую подать заявку на такую услугу. Мы договорились, что доставкой будет заниматься Traffic, уже зарекомендовавший себя на рынке логистических услуг. Все транспортировки являются безопасными, а грузоперевозчики верифицированы. Вы можете выбрать наиболее выгодный для себя вариант, указав необходимые фильтры. Напомню, что ЭТП была создана с целью сделать рынок по продаже вторсырья более прозрачным, а также сделать исполнение обязанности по расширенной ответственности производителей более удобным процессом», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Наша уникальная ИТ-экосистема объединяет как грузовладельцев, так и коммерческих перевозчиков. Широкий функционал позволяет сократить себестоимость транспортной логистики до 7% за счет гибкой системы торгов и большой аудитории исполнителей, а также более чем в два раза уменьшить время на поиск подходящей заявки. Мы уверены, что подтвердим свой статус как надежного партнера и поможем компаниям повысить эффективность своей работы, воспользовавшись нашими сервисами», — сказал генеральный директор цифровой платформы Traffic Михаил Петров.

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Traffic – цифровая логистическая платформа, которая объединяет грузовладельцев и коммерческих перевозчиков, предоставляя им ИТ-сервисы для работы в режиме онлайн. Специализируется на магистральных грузоперевозках с полной загрузкой машины. Позволяет грузоотправителям сократить себестоимость транспортной логистики на уровень от 4 до 7% за счет гибкой системы торгов и большой аудитории исполнителей и более чем в два раза уменьшить время на поиск подходящей заявки, а перевозчикам - снизить межрейсовые простои более чем на 30%. К системе подключилось более 3700 грузоперевозчиков с совокупным автопарком более 95 тыс. единиц техники и 1500 грузовладельцев. В среднем в месяц обрабатывается более 30 тыс. рейсов.

Электронная торговая платформа РЭО начала работать в сентябре 2022 г., и с тех пор к ней присоединились уже 670 участников. Через площадку можно покупать и продавать ресурсы и вторсырье, заключать сделки по переработке, а также выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП.