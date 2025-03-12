Разработчик платформы для утилизации отходов из Новосибирска победил в конкурсе МТС и БФ «Система»

МТС совместно с благотворительным фондом «Система» объявили победителей Стипендиального конкурса «Система» — 48 студентов вузов и два студента учреждения среднего профессионального образования из 28 регионов России получат финансовую и методическую поддержку своих проектов, а также возможность приобрести первый профессиональный опыт в компаниях-партнерах программы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В число победителей вошел новосибирец Дмитрий Бабенко, студент Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Дмитрий Бабенко стал победителем в направлении «Технологии для комфортной жизни». Дмитрий представил цифровую платформу реализации и утилизации отходов Trash for cash. Проект помогает определить ценность отходов и соединить их владельца с потенциальным покупателями или переработчиками. Инновационная особенность проекта — технологии компьютерного зрения, позволяющие идентифицировать тип отходов, а также модуль машинного обучения, который анализирует потребности пользователя, ограничения законодательства и возможности утилизаторов.

«Для МТС, как для цифровой экосистемы и соорганизатора конкурса, важно, чтобы цифровые технологии постепенно были внедрены в каждую сферу жизни. Поэтому направление «Технологии для комфортной жизни» полностью отвечает принципу работы нашей компании. Радует, что именно житель нашего города стал победителем этой номинации, и мы в рамках конкурса смоги познакомиться с проектом, у которого есть все шансы в будущем стать реальным технологичным стартапом», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Победа в стипендиальном конкурсе «Система» и оценка экспертов высокого уровня — знак качества моего проекта. Когда пришли результаты, я открывал их с волнением, но в итоге оказался очень счастлив! Сегодня Trash for cash уже готов на 85%. Сейчас мы дорабатываем нашу платформу и готовимся к этапу подключения первых пользователей», — отметил победитель направления «Технологии для комфортной жизни» Стипендиального конкурса «Система» Дмитрий Бабенко.

Авторам проектов-победителей программы в течение пяти месяцев будет выплачиваться стипендия: студентам СПО — по 10 тыс. руб. ежемесячно, студентам вузов — по 25 тыс. руб. ежемесячно. Также стипендиаты смогут принять участие в карьерных и профориентационных мероприятиях, пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах проекта.

Стипендиальный конкурс «Система» предназначен для студентов среднего профессионального образования и вузов и направлен на поддержку практико-ориентированной исследовательской, научной и инновационной деятельности мотивированной молодежи в приоритетных областях научно-технологического развития, содействие ее участию в разработке и реализации проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, поддержку в трудоустройстве и получении первого рабочего места.