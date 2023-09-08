Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, и СКО «Электроника – утилизация», оценили российский рынок сбора и утилизации электронных отходов (ОЭЭТ) с момента запуска в России реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это первая попытка в стране комплексного исследования отрасли на основе анкетирования девяти заводов-партнеров федеральной программы по сбору пришедшей в негодность техники, а также собственных данных.

В 2019 г. «М.Видео-Эльдорадо» совместно с Ассоциацией «Электроника-Утилизация» запустила федеральную программу сбора старой электроники, а также целый ряд региональных программ, реализуемых компаниями-утилизаторами. На момент запуска программ к квалифицированным переработчикам попадал незначительный объем отходов, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей.

Так, с 2019 г. сбор электроники в России вырос более чем в 2,5 раза, а переработка – более чем в 3,5 раза. Объем переработки батареек увеличился в 5 раз. В частности, покупатели «М.Видео-Эльдорадо» с 2019 г. собрали 260 тыс. устройств и 9,5 млн батареек.

Руководитель экологических программ «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Мы продолжаем совершенствовать сервисы приема техники от клиентов, в частности, запустили в 18 городах бесплатный сервис «Экотакси». Услуга включает в себя демонтаж техники, позволяет оформить вывоз крупногабаритной техники без покупки нового товара в рознице и онлайн. Наши клиенты могут принести малогабаритные девайсы и батарейки в магазины, а также передать ненужную технику вместе с получением нового товара. Чаще всего на переработку сдают стиральные машины, холодильники, мобильные устройства, небольшую бытовую технику, провода и кабели. Больше всего техники передают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля и Самары. Устаревшие элементы питания активно сдают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани. Росту темпов утилизации способствует постоянное информирование покупателей о безопасных способах утилизации и расширение вариантов сбора техники и батареек в федеральном масштабе. С 2019 г. объемы сбора пришедших в негодность элементов питания выросли более чем в шесть раз, техники – в 10 раз».

Мощности перерабатывающих предприятий в сегменте ОЭЭТ с 2019 г. достигли 500 тыс. тонн в год. На конец августа 2023 г. на переработке электронных отходов в России специализируется более 354 предприятий (против 80 в 2019 г.). Число розничных магазинов «М.Видео-Эльдорадо», принимающих технику на переработку, выросло в 2,5 раза до 836 по всей стране.

За последние годы также удалось существенно увеличить процент отходов электроники, которые вовлекаются в переработку, а не идут на размещение на полигоны или сжигание – в 2022 г. более 97% процентов собранных отходов электроники прошли переработку на лицензированных предприятиях (+30 п.п. с 2019 г.).

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Директор Ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев: «Сегодня на федеральном уровне не предусмотрены меры поддержки для сборщиков и переработчиков электронных отходов, а также не созданы основы для мотивации бизнеса на заказ качественной услуги утилизации, осуществляемой безопасным для природы образом. При этом создание мощностей по переработке и сбору электронных отходов – капиталоемкий процесс, который требует вовлечения всех участников рынке. Нарастить объемы переработки электронных отходов в России до целевых показателей поможет поддержка федеральных, региональных и муниципальных программ по централизованному сбору электронных отходов у населения, а также компенсация затрат и ставок по кредитам для компаний-переработчиков. При этом мы видим, что с 2019 года произошли следующие тенденции: во-первых, заметна положительная динамика осознанного подхода от населения к сдаче отходов на утилизацию. Во-вторых, выросла доля вторичного сырья в производстве новой продукции. В-третьих, виден огромный рост глубины переработки ОЭЭО».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.