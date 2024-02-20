Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще

«Ситилинк» совместно с сервисом экотакси «Убери» проанализировали заявки клиентов на вывоз крупной бытовой техники для утилизации. С момента запуска сотрудничества число желающих воспользоваться сервисом выросло за полтора года больше чем в два с половиной раза. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Проект по утилизации старой техники был запущен компанией «Ситилинк» в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2022 г., в октябре того же года ритейлер расширил географию сервиса, и сервис стал доступен еще в 143 городах. Заявки от клиентов «Ситилинка» обрабатывает экотакси «Убери». Компания вывозит старую и ненужную технику на лицензированные заводы по утилизации.

Количество заявок в 2023 г. в полтора раза превысило показатели 2022 г. Самым активным периодом прошлого года стал четвертый квартал. При этом в конце 2023 г. технику сдавали на 20% чаще, чем в аналогичный период в 2022 г.

Самым эко-активным городом стала Москва. На втором и третьем местах по объему заказов — Санкт-Петербург и Волгоград. На четвертом месте Чебоксары, на пятом — Екатеринбург.

Топ популярных категорий по типам техники, сдаваемой для последующей переработки, год к году не изменился и выглядит по итогам 2023 года следующим образом: 1. Стиральные машины; 2. Холодильники; 3. Газовые плиты; 4. Электрические плиты; 5. Посудомоечные машины.

Половина крупногабаритной техники, сданной на утилизацию в прошлом году — это стиральные машины. Количество обращений на вывоз устаревших или неисправных моделей стиральных машин в 2023 г. выросло на 67%. Посудомоечные машины клиенты также стали сдавать заметно чаще, чем в 2022 г. Прирост по числу таких заявок — 24%. Холодильники отдавали на переработку на 20% чаще, а электрические плиты, наоборот, стали сдавать на 20% реже. В четыре раза увеличилось количество отправленных на переработку духовых шкафов.

Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребованность этой услуги у наших клиентов. Утилизация — это прежде всего ответственность за сохранение природы. Приятно, что наши граждане начинают более осознано относиться к использованию ресурсов и задумываются о правильной утилизации техники. А благодаря таким сервисам, как “Убери”, отдать старую технику на переработку становится сильно проще. Мы планируем продолжить развитие проекта и расширить список доступной для вывоза техники мелкогабаритными устройствами вроде принтеров, миксеров и микроволновок».

Дмитрий Иванов, генеральный директор экотакси «Убери»: «Масштабы сотрудничества экотакси "Убери" с "Ситилинком" ежегодно растет. Все большее количество людей выбирают ответственное отношение к экологии и заказывают вывоз на переработку старой бытовой техники при покупке новой. Мы в свою очередь отвозим ее на ближайшие лицензированные заводы по утилизации, где более 80% вторичных ресурсов возвращается в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья для новой продукции».

Услуга вывоза и утилизации старой техники бесплатна для клиентов «Ситилинка». Чтобы заказать вывоз стиральной машины или холодильника, нужно только заполнить заявку на сайте онлайн-магазина. Сотрудники сервиса «Убери» сами заберут, погрузят технику в машину и отвезут на завод, где ее разберут и сформируют в брикеты для переплавки на металлургическом заводе.