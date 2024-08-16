В Москве появился умный аппарат для сбора отходов на базе искусственного интеллекта

В Москве на внешней территории бизнес-центра «Аврора», где находится один из офисов «Яндекса», установлен умный аппарат для приема вторсырья «ЭкоПоинт» (резидент «Сколково»). С помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) он распознает отходы и внешне оценивает их для дальнейшей передачи в переработку. Это первый в Москве аппарат для сбора отходов на базе ИИ. Теперь в том числе сотрудники компании могут сдавать накопившийся мусор и получать за него вознаграждение. Об этом CNews сообщили представители «ЭкоПоинт».

Аппарат оснащен датчиком веса и видеокамерой, которая в связке с нейросетью распознает тип вторсырья (картон, бумага, книги, журналы, газеты, ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки), количество и качество отходов. Аппарат работает круглосуточно, а вознаграждение начисляется через систему быстрых платежей. Это помогает вовлечь максимальное число сотрудников в раздельный сбор отходов и привить полезные экопривычки.

Устройство для сбора вторсырья – часть проекта по экологизации офисов «Яндекса».

«Для нас важно участвовать в проектах, которые популяризируют экологию и вдохновляют людей заниматься раздельным сбором отходов. Умный аппарат помогает вовлекать сотрудников в ESG-повестку. Мы всегда открыты к диалогу и готовы разработать решения под индивидуальный запрос. Например, аппарат для Яндекса оснащен сортировщиком, который позволяет автоматически распределять различные типы фракций по биг-бэгам, а также в корпусе мы сделали отдельный отсек для приема крышек от бутылок», – сказал генеральный директор «ЭкоПоинт» Антон Турченко.

«Культуру раздельного сбора отходов в офисах «Яндекса» мы развиваем уже несколько лет. Мы стараемся делать это с помощью разных форматов, предлагая сотрудникам как можно больше удобных и простых решений для участия в экологических проектах. Например, в наших офисах уже можно найти специальные урны для сортировки различных видов отходов – от пластиковой бутылки до батареек и старой техники, а также ящики для сбора ненужной одежды. Для многих яндексоидов раздельный сбор отходов – уже часть их повседневности. Умный пункт приема вторичного сырья отлично вписался в нашу концепцию», — сказала менеджер экологических проектов «Яндекса» Евгения Голубева.

Юрий Хаханов, директор направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково»: «Данное внедрение «ЭкоПоинт» – серьезный шаг в сторону вовлеченности ИТ гигантов в ESG повестку в части обращения с отходами. «ЭкоПоинт» теперь может быть сфокусирован не только на внедрении в городских пространствах, но и в бизнес-центрах по всей стране. Уверен, что «ЭкоПоинт» будет пользоваться популярностью у сотрудников «Яндекса» и уже в самое ближайшее время появится в офисах и других мейджоров ИТ индустрии. Фонд «Сколково» будет продолжать поддерживать коммерциализацию «ЭкоПоинт» в рамках акселерационных программ и участия в профильных выставках и конференциях».