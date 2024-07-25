Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК»

Компания «ЭкоПоинт», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), установила умный аппарат по приему вторсырья в Горьковском филиале «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). Сотрудники депо и проводники поездов дальнего следования сортируют отходы непосредственно во время уборки вагонов и сдают вторичные ресурсы в аппарат за денежное вознаграждение. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Одной из ключевых задач пассажирского вагонного депо Горький-Московский является организация раздельного сбора отходов. В поездах дальнего следования образуется значительное количество твердых коммунальных отходов, которые после рейсов собираются на территории депо. Более 50% этих отходов пригодны для переработки. Внедрение аппарата позволило организовать систему раздельного сбора вторичных ресурсов, повысить уровень экологической ответственности сотрудников, сократить расходы на вывоз отходов.

«Пилотное внедрение умного аппарата “ЭкоПоинт” позволило увеличить объемы вторичных отходов, предаваемых на переработку, и снизить объемы отходов, которые передаются региональным оператором “Нижэкология” на полигон. Проект отвечает концепции развития “ФПК” в области экологии: увеличение утилизации и вовлечение отходов производства во вторичный оборот на 182% до 2030 г.», — сказал ведущий технолог АО «ФПК» Александр Гордеев.

Круглосуточный режим работы аппарата повысил доступность сервиса, а выплата вознаграждения через Систему быстрых платежей позволила вовлечь максимальное количество сотрудников в раздельный сбор отходов.

«Пилотный проект показывает, как можно эффективно организовать систему раздельного сбора отходов. Установка аппарата позволила достичь важных экологических целей Горьковского филиала“ФПК”: повысить мотивацию сотрудников на раздельный сбор, а также увеличить процент извлекаемости полезных фракций из общего объема отходов в депо. Надеемся, что результат проекта станет стимулом для развития этой и других экологических инициатив в компании», — сказал генеральный директор «ЭкоПоинт» Антон Турченко.

Сдача вторсырья стала для сотрудников Горьковского филиала «ФПК» не только полезной привычкой, но и источником дополнительного дохода. Информативный интерфейс аппарата научил пользователей правильно готовить вторичные ресурсы к переработке, что повысило их экологическую просвещенность и сократило логистические издержки.

«Цифровые технологии и искусственный интеллект находят все большее применение в отрасли обращения с отходами. Хотел бы отдельно отметить важность акселерационных программ для внедрения инновационных решений. В частности, благодаря участию в Build UP “ЭкоПоинт” сейчас активно начинает сотрудничать с лидерами девелоперской отрасли, а в GreenTech Startup Booster – с промышленными компаниями. Разработки “ЭкоПоинт” имеют хорошие перспективы внедрения во всех городах нашей страны для решения целого комплекса задач Национального проекта “Экология”, — сказал Юрий Хаханов, директор направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково».