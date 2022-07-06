«Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» запустил пилот проекта по утилизации старой техники в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас к переработке принимают крупногабаритную технику: холодильники, стиральные машины, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины и духовые шкафы, а также любую встраиваемую технику. Партнеры компании бесплатно заберут и утилизируют старую технику в любом состоянии и купленную в любом магазине. Оформить заявку на утилизацию можно будет при покупке новой техники на сайте, сотрудник колл-центра перезвонит и согласует удобное время вывоза. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Партнером компании стал сервис «Убери», который предоставляет услуги экотакси по вывозу бытовой техники от населения на переработку. Технику отвозят на столичные заводы по утилизации бытовой техники, электролома и металлолома (ПК «Вторалюминпродукт», корпорация «Экополис», «Орис пром» и др.). Ежедневно в рейс выходят более 1000 машин-экотакси, поэтому клиенты могут заказать услугу вывоза в день обращения с подачей транспорта в течении двух часов. В услугу включена работа профессиональных грузчиков по спуску тяжелых и габаритных вещей с любого этажа и погрузка в спецтранспорт, что делает услугу максимально комфортной для клиентов.

«Теперь наши клиенты смогут без проблем сдать технику с бесплатным вывозом, а мы с нашими партнерами проследим, чтобы каждое сданное изделие было утилизировано без вреда для окружающей среды», - сказал проект директор по маркетингу «Ситилинка» Александр Дедов.

«До 88% вывозимых вещей повторно вовлекаются в хозяйственный оборот посредством переработки. Поэтому для нас очень важно предоставить возможность каждому жителю передать на утилизацию ненужные вещи для снижения вредного воздействия на природу», - отметила Александра Дяткова, директор по маркетингу экотакси «Убери».

«Ситилинк» планирует проводить пилотный проект до конца лета 2022 г., а потом примет решение о полноценном запуске программы и для других видов техники и электроники. В дальнейшем клиент сможет попросить утилизировать старую технику прямо в корзине при покупке новой техники.

Как перерабатывается бытовая техника

Из холодильного оборудования предварительно откачивают хладагент. Затем извлекаются ценные материалы, а корпус отправляют на переработку. Утилизация телевизоров предусматривает извлечение кинескопа с предварительным извлечением ценных металлов.

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Компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны содержат большое количество деталей, которые могут использовать как запчасти. Портативную электронику диагностируют, рабочие элементы сохраняют для повторного использования, а нерабочие отправляют на утилизацию.

Если техника исправна, ее реставрируют с целью перепродажи. Выбрасывать бытовую технику в рабочем или сломанном состоянии в обычные мусорные ящики запрещено из-за содержания в составе потенциально опасных компонентов.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. «Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и др.

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Экотакси «Убери» – сервис по вывозу крупной бытовой техники, вторичного сырья, старой мебели и ненужных вещей у населения для дальнейшей переработки и утилизации с целью возврата в хозяйственный оборот.