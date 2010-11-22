Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чернобыльская АЭС
Атомная электростанция
Публикаций - 66, упоминаний - 93
Чернобыльская АЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony 6084 1
|Акелла 838 1
|Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 1
|Valve Software 172 1
|1С-ИжТиСи 4905 1
|1С 5497 1
|Вертикаль - башенный оператор 361 1
|Polymedia - Полимедиа 92 1
|Toshiba Corporation 2832 1
|Открытые технологии 526 1
|iTeco - Ай-Теко 893 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 372 1
|Group-IB - Группа информационной безопасности 411 1
|Ситроникс - Sitronics 918 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 1
|Google LLC 9816 1
|F-Secure 202 1
|Yota - Скартел 732 1
|Meta - Facebook 4158 1
|Microsoft Corporation 22005 1
|Twitter 2335 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 1
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
|IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
|Горбачев Михаил 33 2
|Аитов Тимур 187 1
|Новикова Елена 56 1
|Путин Владимир 2457 1
|Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Елагин Вячеслав 14 1
|Алаев Владимир 16 1
|Райю Кости 11 1
|Великая Отечественная война 199 1
|Пиратство - Авторское право 321 1
|Федеральное законодательство 1066 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
|Gartner 3263 1
|World Robotics Survey 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172260, в очереди разбора - 1004982.
Создано именных указателей - 68333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172260, в очереди разбора - 1004982.
Создано именных указателей - 68333.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru