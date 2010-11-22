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Чернобыльская АЭС
Атомная электростанция



22.11.2010 «Ситроникс» модернизировал ИТ-инфраструктуру Чернобыльской АЭС
30.01.2009 Украина завершит демонтаж Чернобыльской АЭС до 2065 г.
07.06.2008 Завершен очередной этап работ по повышению безопасности объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС
28.04.2008 МЧС уточняет радиационное загрязнение населенных пунктов после аварии на ЧАЭС
23.05.2007 На Чернобыльской АЭС завершено укрепление объекта "Укрытие"
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя
26.04.2006 Чернобыль: 20 лет спустя

Публикаций - 66, упоминаний - 93

Чернобыльская АЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6084 1
Акелла 838 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 1
Valve Software 172 1
1С-ИжТиСи 4905 1
5497 1
Вертикаль - башенный оператор 361 1
Polymedia - Полимедиа 92 1
Toshiba Corporation 2832 1
Открытые технологии 526 1
iTeco - Ай-Теко 893 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 372 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 1
Ситроникс - Sitronics 918 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 1
Google LLC 9816 1
F-Secure 202 1
Yota - Скартел 732 1
Meta - Facebook 4158 1
Microsoft Corporation 22005 1
Twitter 2335 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 3
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 39 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 134 2
Роснефть НК 421 1
Инвитро - Invitro 42 1
Башнефть ПАО АНК 113 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 1
Свобода 296 1
OTP Group - ОТП Банк 152 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 593 1
ПриватБанк 188 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 918 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 982 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 169 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6895 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 779 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 952 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1056 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 113 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 54 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция 126 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1042 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 851 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1192 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1102 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 49 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7419 1
Website - Вебсайт 2654 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7185 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3032 1
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Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 437 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 533 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1250 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 325 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1837 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 816 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 837 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1898 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 174 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 690 1
Microsoft Windows 10 11198 2
Google YouTube - Видеохостинг 2191 1
Dropbox - Файловый хостинг 423 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 243 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 305 1
Microsoft DirectX 592 1
Sony Aibo - серия собак-роботов 60 1
Горбачев Михаил 33 2
Аитов Тимур 187 1
Новикова Елена 56 1
Путин Владимир 2457 1
Schmidt Tobias - Шмидт Тобиас 1 1
Ясинский Владимир 18 1
Елагин Вячеслав 14 1
Алаев Владимир 16 1
Райю Кости 11 1
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Беларусь - Белоруссия 3334 10
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Швеция - Стокгольм 357 2
Россия - ПФО - Саратовская область 546 2
Франция - Французская Республика 5390 2
Австрия - Вена 221 2
Иран - Исламская Республика Иран 936 2
Швеция - Королевство 1892 2
Египет - Арабская Республика 661 2
Польша - Республика 1514 2
Германия - Федеративная Республика 8215 2
Беларусь - Гомельская область 8 1
Австралия - Сидней 269 1
Америка Северная 2630 1
ДНР - Донецкая область 20 1
Япония - Нагасаки 31 1
Средиземное море - Средиземноморье 172 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1100 1
Литва - Литовская Республика 534 1
Марокко - Королевство 171 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 1
Александрия 32 1
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Федеральное законодательство 1066 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 5
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 4
TerraDaily 141 4
Thomson Reuters - Рейтер 5710 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 1
Phys.org 958 1
Silicon.com 354 1
Gartner 3263 1
World Robotics Survey 3 1
РАН - Российская академия наук 1266 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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