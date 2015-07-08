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РАО ЕЭС России ПАО
Единая энергосистема России



08.07.2015 Интегратора бывшей РАО «ЕЭС России» отдали под контроль ФСК ЕЭС
11.11.2010 Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание
14.04.2008 Реструктуризация «ГВЦ Энергетики» утверждена РАО «ЕЭС России»
20.03.2008 «ЛК» и РАО «ЕЭС России» объявили о начале реализации совместной стратегической программы
19.12.2007 «Крок» помог создать новый диспетчерский центр Московской энергосистемы ЕЭС России
14.12.2007 IT Team Energy: итоги
06.11.2007 В РАО «ЕЭС России» будут использоваться решения Avaya
06.11.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy
31.10.2007 «АйТи» поможет РАО «ЕЭС России» оптимизировать электронные закупки
29.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy
22.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy
15.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy
08.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy
01.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy
11.05.2007 «Дочка» РАО ЕЭС России перешла на «1С:Предприятие 8»
12.03.2007 «Би-Эй-Си» вносит свой вклад в реформирование электроэнергетики России
22.12.2006 Обеспечена защита корпоративного портала "ЕЭС России"
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy
14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy
10.11.2006 РАО "ЕЭС России" увеличит объем электронных закупок
01.11.2006 Конференция "IT Team Energy" пройдет 27-30 ноября
28.06.2006 "ГВЦ Энергетики" взялся за "ОГК-4"
28.03.2006 В РАО ЕЭС создан корпоративный портал
27.05.2005 МГТС не будет подавать иск к РАО "ЕЭС России"
09.03.2004 В РАО " ЕЭС России" завершен первый этап строительства защищенной сети передачи данных
25.09.2003 РАО "ЕЭС России" начало создание единой цифровой сети связи
23.06.2003 “Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России
17.01.2003 РАО "ЕЭС России" внедрило Oracle Е-Business Suite
14.08.2002 Система BreezeACCESS XL рекомендована к эксплуатации на сетях РАО "ЕЭС России"
05.07.2002 РАО "ЕЭС России" выбрало информационную систему Oracle E-Business Suite
18.09.2001 Компания "Школа-Инфо" адаптировала пакет TOPAZ Graphics в филиале РАО ЕЭС России ОДУ Северного Кавказа
14.07.2000 Будет проведена дополнительная юридическая экспертиза участия иностранцев в приватизации РАО "ЕЭС России".
10.06.1999 "Анкей" и РАО "ЕЭС России" заключили договор на разработку информационно-аналитической системы

Публикаций - 246, упоминаний - 421

РАО ЕЭС России ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22005 31
РАО ЕЭС - ГВЦ Энергетики 55 31
IBM - International Business Machines Corp 8808 29
Oracle Corporation 5890 24
Cisco Systems 4675 23
5499 18
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 506 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 16
Крок - Croc 1586 15
SAP SE 4412 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7598 13
Ростелеком - Связьинвест 1697 12
Dell EMC 4639 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8602 11
1С-ИжТиСи 4907 11
ПМСофт 59 11
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 11
Citrix Systems 730 10
HP Inc. 5237 10
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 347 10
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 9
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 539 8
Xerox 1082 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 439 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7901 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1534 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 7
BCC - Бизнес Компьютер Центр 154 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1481 6
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 6
Micro Focus - Novell 854 6
Инфосистемы Джет 854 6
Армада - РБК софт 699 6
Программный продукт ГК 3708 6
Oracle - Sun Microsystems 2173 6
Siemens AG - Siemens Group 2270 5
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 5
Oracle Россия и СНГ 216 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 5
Verysell - Верисел 306 4
Интер РАО ПАО 274 41
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 25
Газпром ПАО 869 20
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5010 12
Уралкалий ПАО 83 9
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 8
Роснефть НК 421 8
РЖД - Российские железные дороги 1396 8
РусГидро ПАО 177 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 908 8
ЮКОС НК 138 7
Аэрофлот 622 7
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 97 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2003 6
Сургутнефтегаз - СНГ 192 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 5
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 4
Норникель - Норильский никель 277 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 4
Visa International 1671 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1604 3
РОСНО СК 169 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 479 3
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 32 3
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 48 3
АвтоВАЗ 161 3
Мосэнерго ПАО 112 3
Альфа-Банк 1337 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 496 3
Россети Ленэнерго 57 3
Т плюс - Энергосбыт плюс 14 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 246 3
ГПБ - Газпромбанк 813 3
Лукойл Информ 75 3
Еврохим МХК 67 3
Открытие ФК - Росгосстрах 261 3
Правительство РФ 7010 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6899 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2093 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7518 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2395 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 8
Правительство Москвы 1492 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2081 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1810 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1406 5
Президент Российской Федерации 3007 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 5
World Bank Group - Всемирный банк 279 5
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 5
Роснано 626 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 625 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 198 3
Федеральное казначейство России 1149 3
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 52 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2065 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 109 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 172 2
Администрация Президента РФ 864 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1257 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 224 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 800 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 2
ПФР Департамент информационных технологий 118 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30607 8
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 2
НКТ - Р7-Офис 97 2
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AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 33 2
IBM Tivoli 275 2
Новые облачные технологии - МойОфис 334 2
ЦФТ Faktura 155 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 51 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 565 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Red Hat Ansible 65 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 391 1
Eaton Powerware ИБП 66 1
IBM Power Systems - Серия серверов 212 1
Microsoft Visio 96 1
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 1
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Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 169 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5115 11
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1360 5
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 482 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 3
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 19 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
Аутсорсинг 670 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 708 2
Образование в России 1571 2
Человеческий фактор 465 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 932 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 815 1
Банковский сектор экономики 1102 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
Русский язык 3855 1
Страхование - Страховое дело 411 1
Интеллектуальная собственность 15 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 1
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 1
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2332 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1603 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 158 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 2
Forbes - Форбс 571 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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