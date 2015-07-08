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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РАО ЕЭС России ПАО
Единая энергосистема России
Публикаций - 246, упоминаний - 421
РАО ЕЭС России ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чубайс Анатолий 193 19
|Аксенов Евгений 20 9
|Селютин Александр 59 7
|Путин Владимир 2459 7
|Дятлов Сергей 17 4
|Миллер Алексей 19 4
|Меламед Леонид 149 4
|Алфёров Жорес 49 4
|Ходорковский Михаил 40 4
|Кузовкин Алексей 154 4
|Земков Сергей 156 3
|Лигачев Глеб 61 3
|Монахова Елена 5 3
|Попова Мария 139 3
|Медведев Дмитрий 1594 3
|Фортов Владимир 16 3
|Шалманов Сергей 199 2
|Селиванов Семен 2 2
|Осорин Максим 6 2
|Щербаков Борис 41 2
|Солнцев Михаил 8 2
|Романов Алексей 43 2
|Муромец Юлия 28 2
|Корнеев Сергей 81 2
|Рыжиков Сергей 108 2
|Павлов Сергей 12 2
|Абраменко Михаил 3 2
|Евтушенков Владимир 190 2
|Сухобок Михаил 4 2
|Колесников Артем 2 2
|Еремин Сергей 9 2
|Оганян Александр 7 2
|Солонин Виталий 89 2
|Рейман Леонид 1008 2
|Леонтьев Алексей 10 2
|Тулинов Юрий 2 2
|Зотов Виталий 3 2
|Толмачева Татьяна 31 2
|Генс Георгий 72 2
|Рязанцева Анастасия 2 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru