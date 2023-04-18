RPA Robotics Process Automation Роботизированная автоматизация процессов Digital Process Automation, DPA
Андрей Коптелов, Вице-президент, ABPMP Russia, "Плюсы и минусы Robotic Process Automation", 26 мая 2022 года на конференции CNews "Роботизация бизнес-процессов 2022"
RPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кивокурцев Олег 59 43
|Шадаев Максут 662 34
|Натрусов Артем 197 34
|Сирота Юрий 56 33
|Путин Владимир 2766 32
|Чаркин Евгений 242 24
|Коптелов Андрей 103 23
|Андрианов Павел 67 22
|Махлин Дмитрий 45 22
|Ульихин Павел 22 22
|Алешкин Сергей 49 22
|Меденцев Константин 61 21
|Албычев Александр 110 19
|Петров Михаил 127 19
|Пчелин Юрий 23 19
|Козак Николай 65 19
|Трефилов Алексей 41 18
|Кабаков Ярослав 45 17
|Путятинский Сергей 73 17
|Фролов Павел 63 17
|Воронин Павел 54 16
|Медведев Дмитрий 1634 16
|Тараторин Александр 33 16
|Холинов Андрей 18 16
|Глазков Александр 75 16
|Фокин Валерий 33 16
|Аршавский Анджей 28 16
|Бурилов Андрей 46 15
|Щиров Илья 45 15
|Михалев Евгений 61 15
|Шушкин Дмитрий 95 15
|Белоусов Максим 94 15
|Борченко Павел 15 15
|Копысов Виталий 42 14
|Руднева Валентина 15 14
|Емельченков Сергей 111 14
|Гимранов Ринат 96 14
|Чепакин Андрей 25 14
|Дорофеев Дмитрий 20 14
|Ефимов Альберт 40 14
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