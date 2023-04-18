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RPA Robotics Process Automation Роботизированная автоматизация процессов Digital Process Automation, DPA

RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA

 

 

Андрей Коптелов, Вице-президент, ABPMP Russia, "Плюсы и минусы Robotic Process Automation", 26 мая 2022 года на конференции CNews "Роботизация бизнес-процессов 2022"


18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA
17.04.2023 Татьяна Лунькова, ДОМ.РФ: Мы начали со сложных процессов и теперь легко роботизируем простые
10.04.2023 «Контур» автоматизировал рутинные бизнес-процессы с помощью платформы Sherpa RPA
06.04.2023 «РЖД-технологии» получила более 75 млн руб. от «Сколково» на создание фабрики роботов
06.04.2023 Роботизация бизнес-процессов 2023
05.04.2023 Эксперт компании РДТЕХ расскажет о новых технологиях и тенденциях в роботизации на конференции CNews «Роботизация бизнес-процессов 2023»
03.04.2023 Роботизация документооборота Delivery Club на базе ROBIN RPA
28.03.2023 «МТС банк» вдвое увеличил темпы роботизации бизнес-процессов
01.03.2023 Сингапурский парк развлечений начал использовать российских роботов-консультантов
20.02.2023 Navicon предложит клиентам российский RPA
Рейтинг RPA-платформ 2022
16.02.2023 Роботизация в сети «Лента»: миграция 46 процессов с Blue Prism на Primo RPA за 2,5 месяца
13.02.2023 Konica Minolta и Robin выпустили новое решение для распознавания документов
09.02.2023 Business Process Management 2023
07.02.2023 Axoft подписала соглашение с разработчиком RPA-платформы Roomy bots
02.02.2023 Ход строительства под контролем: робособаки под управлением ПО, разработанным 3Logic Group, протестированы в добывающей компании
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году
31.01.2023 ЦТР «Некст» разработал методику комплексного расчета эффектов от внедрения RPA-решений
19.01.2023 МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox
21.12.2022 «Эффект зловещей долины» — почему мы на самом деле боимся человекоподобных роботов?
20.12.2022 Артем Задоя, «Сберсервис»: У RPA в России большие перспективы, и мы видим этот повышенный спрос
09.12.2022 Правительство Санкт-Петербурга внедряет технологии роботизации ROBIN в работу органов власти
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA
05.12.2022 Новый российский стартап вложит в производство промышленных роботов 180 млн рублей
01.12.2022 Hoff перенесла критически важные процессы на отечественную платформу PIX RPA
24.11.2022 Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения
24.11.2022 «Сберсервис» запустил линейку цифровых продуктов для автоматизации и контроля бизнес-процессов
21.11.2022 «Ростелеком» внедрил российскую платформу Sherpa RPA для роботизации бизнес-процессов
18.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов
17.11.2022 Robin заняла первое место в рейтинге RPA-платформ по версии CNews
16.11.2022 PIX RPA выбрана целевой платформой роботизации бизнес-процессов Московской биржей
15.11.2022 Ключевые нюансы импортозамещения RPA: как выбрать российское решение
15.11.2022 Андрей Баев, «Уралсиб Страхование»: От мирового лидера перешли к российскому вендору RPA и поняли, что ничего не потеряли
15.11.2022 Как работают современные RPA-платформы и из чего они состоят
14.11.2022 Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2022
14.11.2022 Сергей Солдатов -

Сергей Солдатов, CIO «Велесстрой»: «Нам важно наличие большого опыта у вендора, помощь при внедрении и постоянное развитие RPA-платформы»
02.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики PIX BI
12.10.2022 PIX Robotics и iiii Tech стали партнерами по внедрению RPA
12.10.2022 Африканские страны закупают российских роботов-продавцов SIM-карт
10.10.2022 Выбираем RPA-платформу прямо сейчас, или Как закрыть потребности рынка в условиях импортозамещения

Публикаций - 3992, упоминаний - 4994

RPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7103 280
Microsoft Corporation 23628 274
1С-ИжТиСи 6417 258
SAP SE 4937 229
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6338 147
Google LLC 11038 135
Oracle Corporation 6354 134
IBM - International Business Machines Corp 9220 118
Yandex - Яндекс 5816 104
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9652 86
Sony 6490 82
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10176 81
Softline - Софтлайн 2130 78
Intel Corporation 11705 77
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7070 71
Directum - Директум 923 69
Promobot - Промобот 99 65
Крок - Croc 1717 64
Samsung Electronics 9786 62
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1840 57
Amazon Inc - Amazon.com 2821 56
Meta Platforms - Facebook 4348 56
Cisco Systems 4900 54
Цифра ГК 2169 54
Корус Консалтинг ГК 1082 54
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 53
UIPath 77 53
Apple Inc 11290 53
1С-Рарус 808 52
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 157 48
Naumen - Наумен 527 47
VK - Mail.ru Group 3224 47
HP Inc. 5569 47
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1106 45
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2831 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2773 43
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 966 42
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1360 41
VMware 2160 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5939 257
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 123
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2444 92
Почта России ПАО 2021 74
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6256 73
X5 Group 836 67
РЖД - Российские железные дороги 1647 66
Лента - Сеть розничной торговли 1734 66
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 58
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 50
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1213 50
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 50
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2532 48
Газпром нефть 511 47
Альфа-Банк 1612 47
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 46
МКБ - Московский кредитный банк 436 45
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1872 38
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 612 37
ГПБ - Газпромбанк 950 37
Россети Ленэнерго 2366 37
Honda Motor Company 230 35
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 34
Магнит - Тандер - сеть магазинов 675 33
ОМК - Объединенная металлургическая компания 148 31
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 31
LEGO 222 31
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 364 31
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 133 30
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 212 30
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 187 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 336 29
X5 Group - Перекрёсток 459 28
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 206 28
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 27
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 26
Северсталь ПАО - Severstal 379 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 145 25
Комус 67 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18267 258
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2449 189
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9324 127
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 115
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10496 110
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 99
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 69
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 58
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1895 57
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2960 57
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 54
Федеральное казначейство России 1570 53
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 44
Президент Российской Федерации 3767 41
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России 47 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2741 33
Правительство Москвы 2064 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1257 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3024 26
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 23
Судебная власть - Judicial power 2120 23
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 551 23
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 881 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1685 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 19
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 864 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3081 18
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1188 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2039 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1223 15
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 284 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 15
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 449 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 560 9
4CIO 718 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 155 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 120 4
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 256 4
АРБ - Ассоциация российских банков 208 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 214 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
Linux Foundation 174 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
СРП - Союз Российских Писателей 6 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 90 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
PEX Network - Process Excellence Network 4 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
WIT - Women in Tech 3 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4162 1647
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26337 1506
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54229 1321
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39835 1222
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12438 489
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11755 243
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9305 235
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13680 233
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9637 231
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9314 230
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8368 230
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15174 227
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8413 214
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2357 210
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22239 209
Оцифровка - Digitization 3911 204
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3724 199
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22486 198
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6635 276
Microsoft Windows 2000 12747 132
Microsoft Windows 14563 118
Microsoft Office 3476 112
Google Android 12711 112
Linux OS 8372 102
Apple iPhone 6 6228 99
Apple iOS 6904 68
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4372 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4198 60
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1984 60
Microsoft Dynamics 1173 58
Microsoft Azure 1326 51
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1080 50
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1783 49
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 745 48
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3341 48
Oracle Java - язык программирования 2789 47
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 799 46
Depositphotos - фотобанк 433 39
1С:Бухгалтерия 855 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4819 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1085 39
Python - высокоуровневый язык программирования 602 36
Microsoft Office Excel 953 36
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 36
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 814 35
Age of Kings 3452 35
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 218 35
Sony Aibo - серия собак-роботов 61 33
Microsoft Dynamics CRM 531 32
Microsoft Outlook 1299 32
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 408 32
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3955 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2939 31
Google YouTube - Видеохостинг 2460 31
ВГТРК Смотрим 525 30
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 30
Honda Asimo 39 30
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 416 29
Кивокурцев Олег 59 43
Шадаев Максут 662 34
Натрусов Артем 197 34
Сирота Юрий 56 33
Путин Владимир 2766 32
Чаркин Евгений 242 24
Коптелов Андрей 103 23
Андрианов Павел 67 22
Махлин Дмитрий 45 22
Ульихин Павел 22 22
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Чепакин Андрей 25 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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